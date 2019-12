Échanges: peu de mouvement chez le Titan

Lundi, Sylvain Couturier a passé la grande majorité de son temps avec un combiné sur l’oreille, quand il n’était pas en réunion avec l’un de ses joueurs ou un membre de l’organisation.« Il y a plusieurs appels mais nous n’avons encore rien à annoncer pour l’instant», affirme le DG du Titan.

Il n’a par ailleurs pas voulu commenter la rumeur qui expédierait le vétéran de 19 ans Liam Leonard aux Wildcats de Moncton en retour de l’avant de 18 ans Mark Rumsey.

Pas plus qu’il n’a voulu statuer sur le sort du jeune Alexandre David, qu’il tente toujours d’échanger selon la demande du hockeyeur de Pigeon Hill.

Par contre, il a accepté avec plaisir de nous parler de l’acquisition du défenseur Sam McKinney, obtenu samedi de l’Armada de Blainville-Boisbriand pour un choix de troisième tour en 2022. L’Armada l’avait justement sélectionné en troisième ronde en juin.

McKinney, un arrière gaucher à caractère offensif de 5 pieds 11 pouces et 156 livres âgé de 17 ans, connaît une excellente saison recrue dans la Ligue junior des Maritimes avec les Tigres de Campbellton. En 25 parties, il montre un dossier de quatre buts et 17 mentions d’aide pour 21 points.

«C’est un défenseur que nous aimions déjà beaucoup avant le repêchage de juin et que nous avons continué de suivre à Campbellton, indique Couturier. Nous l’aimons vraiment beaucoup. Il patine bien et il bouge bien la rondelle. D’autant plus que tu n’as jamais assez de défenseurs.»

Comme c’est le cas pour Zach Biggar, un autre bel espoir en défensive qui évolue pour les Western Capitals de Summerside, le Titan a pris la décision de laisser McKinney compléter la saison à Campbellton. Il n’est toutefois pas exclu qu’il soit rappelé pour un match ou deux d’ici la fin du calendrier.

«Sam a été choisi pour prendre part au match des espoirs de la Ligue canadienne de hockey le 14 janvier à Hamilton. Pour lui, il s’agira d’une belle vitrine de jouer devant les recruteurs de la Ligue nationale et ça n’aurait pas été correct de notre part de lui faire rater une telle partie. De toute façon, Sam profite d’un excellent temps de jeu à Campbellton», révèle Couturier.

Questionné à savoir si l’entrée en scène de McKinney venait gâcher les chances de Marc-André Gaudet de graduer avec l’équipe lors du prochain camp d’entraînement, Couturier assure que non.

«Le plan est toujours de faire entrer Zach Biggar, Marc-André et maintenant Sam en vue de la prochaine saison. C’est sûr que ça nous fait beaucoup de défenseurs, mais des décisions seront prises en temps et lieu», indique Couturier.

Le Titan reprend l’action mardi soir avec la visite des Wildcats qui pourront compter pour la première fois sur leur nouvelle vedette Benoit-Olivier Groulx.