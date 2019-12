Les étoiles de la LHSAC sont connues

La Ligue de hockey senior Acadie-Bathurst a procédé lundi au dévoilement de l’alignement des deux équipes qui s’affronteront samedi et dimanche, au Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie, dans le cadre du concours d’habiletés et du match des étoiles.

Les deux formations mesureront d’abord leurs habiletés dans un concours qui promet son lot d’action, samedi, à compter de 19h. Puis, dimanche, les spectateurs auront droit au match des étoiles.

À noter que c’est la première fois que le jeune circuit présente un tel événement.

Chez les Blancs, un retrouvera le gardien Olivier Thériault, les arrières Marc-Francis Paquette et Jean-Rémi Chiasson, de même que les attaquants Yan Rail, Jean-Samuel Lagacé et Jérémie Haché des Acadiens de Caraquet, le portier Ryan Court, les défenseurs Chad Denny et P.J. Labillois et les avants Joey Bernard, Alex Blais et Robert Pelletier des Maraudeurs de Dalhousie, ainsi que le gardien Guillaume Chiasson, les défenseurs Charles-Antoine Alain et Mar-Antoine Robichaud et les attaquants Luc Williams, Pier-Paul Landry et André-Oliva Roussel.

Du côté des Bleus, on retrouvera les gardiens Charles Austin et Maxime Landry, les défenseurs Kevin Landry et Ulysse Brideau, de même que les avants Martin McGraw, Daniel Basque, Lucien-Carl Sonier et Yannick Devost des Alpines de Tracadie, le portier Alexandre Lévesque, les arrières Kris McKay et Riley MacKnight et les attaquants Jeff Wilson, Bryce Silliker et Kris Keating des Ice Dogs de Miramichi-Néguac, ainsi que les défenseurs Charles Couturier et Jacob Arseneau et les avants Pier-Luc Ouellet et Morgan Nicholas des Mooseheads de Chaleur.

Quatre joueurs du top-10 des meilleurs pointeurs brilleront par leur absence, soit Rémi Doucet et MacKenzie Gray des Mooseheads, Olivier Gendron des Maraudeurs, Francis Thériault des Acadiens. Parmi les gardiens, on notera que Cédric Chiasson des Mooseheads ne sera pas présent.

En ce qui concerne les trois joueurs des Mooseheads, il faut comprendre que Doucet est malade, alors que Gray et Chiasson soignent des blessures.