Le Titan et les Wildcats s’entendent sur un échange

Marc Rumsey et Liam Leonard. - Gracieuseté: Wildcats (Daniel St-Louis) et Titan (Tyson Gray)

Le Titan et les Wildcats confirmeront dès jeudi matin une transaction mettant en vedette deux hockeyeurs de Terre-Neuve-et-Labrador. Le robuste ailier droit âgé de 19 ans Liam Leonard prendra la direction de Moncton, alors que l’ailier gauche âgé de 18 ans Mark Rumsey fera le chemin inverse.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, aucun autre joueur ou choix au repêchage ne serait impliqué dans cet échange dont la rumeur circulait depuis déjà près d’une semaine.

En Leonard, les Wildcats ajoutent un joueur qui ne fait pas dans la dentelle et qui apportera donc un élément de robustesse au sein de leur troisième unité offensive.

Et même si ses statistiques laissent à désirer avec deux buts et six mentions d’aide pour huit points en 24 parties, l’athlète de Clarenville a néanmoins démontré qu’il pouvait contribuer à l’attaque la saison dernière.

En 65 matchs, il avait compilé 12 buts et 15 passes pour 27 points, dont 10 filets et autant de mentions d’aide après le 1er janvier.

L’attaquant de 6 pieds 1 pouce et 194 livres apporte aussi avec lui son expérience acquise avec Blizzard d’Edmundston en 2017-2018, où il avait aidé son équipe à se rendre jusqu’au tournoi de la coupe Fred Page.

De son côté, Rumsey arrive à Bathurst avec une fiche de six buts et huit passes en 28 duels. Malgré un physique similaire à Leonard avec ses 6 pieds 1 pouce et 195 livres, Rumsey n’est pas réputé pour son jeu physique. Il possède toutefois un meilleur potentiel offensif.

Avec l’arrivée de Rumsey, le Titan a maintenant ajouté quatre nouveaux éléments dans l’organisation via le marché des transactions. Il s’agit des défenseurs Zachary Riel et Sam McKinney, ainsi que le joueur de centre David Doucet.

Pour ce qui est des Wildcats, le gardien Dakota Lund-Cornish et l’attaquant Benoit-Olivier Groulx ont déjà été confirmés.

Jeudi, outre Leonard, le talentueux joueur de centre Gabriel Fortier joindra les rangs de l’équipe. Pour faire l’acquisition de Fortier, les Wildcats céderont au Drakkar l’espoir de 16 ans Julien Hébert et des choix au repêchage.

C’est sans oublier que l’arrière Jared McIsaac sera lui aussi échangé des Mooseheads aux Wildcats après le Championnat mondial junior.