Alexandre David heureux de son échange

Si le Titan d’Acadie-Bathurst lui avait demandé de choisir trois équipes parmi les 17 autres formations de la LHJMQ où il souhaitait se retrouver, Alexandre David soutient que les Mooseheads de Halifax y auraient figuré à coup sûr. Le hasard a finalement bien fait les choses puisque c’est dans la capitale néo-écossaise que le jeune attaquant de Pigeon Hill ira poursuivre sa carrière.

L’Acadien âgé de 17 ans, qui avait demandé une transaction à la fin d’octobre, aura dû attendre un peu plus de deux mois avant de voir son souhait se réaliser.

Entre-temps, il a eu le temps de disputer 14 rencontres avec les Tigres de Campbellton dans la Ligue junior des Maritimes, où il a compilé six buts et sept passes pour 13 points. Ça lui donne un taux de points par match de 93%.

Un seul joueur de moins de 18 ans a maintenu une moyenne de points par match supérieure à celle de David dans la MHL, soit le défenseur 16 ans Zach Biggar avec un taux de 96%. Les droits de ce dernier appartiennent au Titan.

«Je suis très content de cette occasion, s’est exclamé David en entrevue téléphonique. Halifax était l’un des endroits où je souhaitais aller. C’est une belle organisation qui a connu beaucoup de succès dans le passé. Les Mooseheads ont toujours un bon club compétitif chaque saison.»

«Je suis prêt. Ma blessure à l’aine est histoire du passé et j’ai eu le temps de travailler sur mon jeu défensif à Campbellton. Avec les Tigres, ç’a été difficile lors des deux premiers matchs parce que je n’avais pas joué au hockey depuis mai. Mais une fois que j’ai retrouvé mon synchronisme, ç’a bien été», dit-il.

Le joueur de centre de 5 pieds 8 pouces et 177 livres se dit plus rapide et plus fort qu’il ne l’était à Bathurst la saison dernière.

«J’ai l’intention d’apporter mon jeu offensif, ma vitesse et ma vision du jeu à Halifax. Les Mooseheads ne sont pas venus me chercher pour rien. Je serai là dès demain pour mon premier entraînement», indique David, qui retrouvera son coéquipier des Tigres Kyle Petten à Halifax.

En 49 rencontres la saison dernière, où il a dû rater près d’une vingtaine de parties en raison d’une commotion cérébrale, David a amassé deux buts et trois passes pour cinq points.

Les Mooseheads ont acquis David lundi en cédant au Titan l’attaquant néo-brunswickois Cole Stewart et un choix de cinquième ronde en 2021.

Rappelons que le Titan avait sélectionné Alexandre David en deuxième ronde lors du repêchage de 2018, le 26e au total.

Par ailleurs, le directeur général des Mooseheads Cam Russell a révélé au Chronicle Herald qu’il aimait déjà David avant même que le Titan ne le repêchage.

«Nous l’avions épié il y a quelques années et nous l’aimions beaucoup. Il possède de bonnes habiletés et j’aime son âge. Nous sommes dans une phase où il nous faut entrer des jeunes joueurs dans l’alignement», a confié le DG des Mooseheads.