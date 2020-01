Le Canadien échange Michael McCarron aux Predators pour Laurent Dauphin

Le Canadien de Montréal a échangé l’attaquant Michael McCarron aux Predators de Nashville, mardi, en retour de l’attaquant québécois Laurent Dauphin.

L’organisation montréalaise a annoncé la nouvelle par voie de communiqué environ 90 minutes avant le début de son match contre les Red Wings, à Detroit. Dauphin, qui est originaire de Repentigny, se rapportera au Rocket de Laval a également précisé l’équipe.

Réclamé au 25e rang de la séance de sélection de 2013, McCarron, un colosse de six pieds six pouces et 230 livres, est le septième choix de première ronde du Canadien, depuis le repêchage de 2009, à se retrouver sous d’autres cieux.

Quatre d’entre eux, soit Alex Galchenyuk (2012), McCarron, Nikita Scherbak (2014) et Mikhail Sergachev (2016) ont été repêchés depuis l’entrée en scène du directeur général Marc Bergevin.

Seul le défenseur Noah Juulsen (2015), qui évolue avec le Rocket, fait toujours partie de l’organisation du Canadien.

Cette saison, McCarron, un Américain de 24 ans, a joué 29 matchs avec le Rocket de Laval, récoltant cinq buts et neuf aides, en plus de 50 minutes de punition.

Son dernier match dans la LNH avec le Canadien remonte au 7 avril 2018, à Toronto. Il avait récolté une mention d’aide dans une défaite de 4-2. C’est également à Toronto, le 7 janvier 2017, qu’il a inscrit son dernier but avec le Tricolore. Il s’agissait du filet d’assurance dans un gain de 5-3.

En 69 parties en carrière avec la formation montréalaise, McCarron a marqué deux buts et ajouté six aides. Son ratio défensif a été de moins-15 et il a accumulé 110 minutes de punition.

Âgé de 24 ans, Dauphin a pris part à 33 matchs cette saison avec les Admirals de Milwaukee, dans la Ligue américaine, inscrivant 16 points, dont sept buts, avec 26 minutes de punition et un ratio défensif de plus-8.

Les Predators ont fait son acquisition des Coyotes de l’Arizona le 8 février 2019.

En 35 rencontres en saison régulière avec Arizona depuis ses débuts dans la LNH en 2015-2016, l’attaquant de six pieds et un pouce et 180 livres a obtenu trois buts et une aide, et 18 minutes de punition.

Dauphin a disputé 252 parties en carrière dans la Ligue américaine, avec Portland, Springfield, Tucson, Rockford et Milwaukee, inscrivant 133 points (55 buts, 78 aides).

Un produit des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ, Dauphin a totalisé 186 points (80 buts, 106 aides) en 170 parties chez les juniors. Sur la scène internationale, il a défendu les couleurs du Canada lors du Championnat du monde des moins de 18 ans en 2013 (médaille d’or).

Dauphin a été le choix de deuxième tour des Coyotes, 39e au total, en 2013.