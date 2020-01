Le Titan réclame Jérémie Jacob en renfort

Avec le départ d’Anderson MacDonald et le fait que la saison de Nicolas Kingsbury-Fournier soit terminée, le Titan s’est retrouvé soudainement avec seulement 12 attaquants, malgré l’acquisition de Cole Stewart lundi. Sylvain Couturier a corrigé le tir mardi matin en réclamant l’Acadien de Dieppe âgé de 18 ans, Jérémie Jacob, au ballottage.

Jacob, qui a été libéré en début de semaine par les Sea Dogs de Saint-Jean, disputera un premier match dès mercredi soir à Charlottetown.

«Nous étions plutôt minces à l’attaque avec le départ de MacDonald et la blessure de Kingsbury-Fournier, affirme le DG du Titan. D’autant plus que Yannic Bastarache (blessé) en a encore pour quelques jours avant de revenir au jeu.»

«Jérémie est un gars qui a deux ans d’expérience dans la ligue et il va nous apporter de la rapidité. Nous savons également que lui et Cole Stewart ont fait la pluie et le beau temps avec les Flyers de Moncton dans le midget AAA et nous souhaitons qu’ils puissent recréer cette magie. Nous voulons que Jérémie soit lui-même, c’est-à-dire qu’il provoque des choses sur la glace. Il va avoir sa chance», indique Couturier.

Notons par ailleurs que le défenseur Zach Biggar sera rappelé (de Summerside, LHM) pour le match de mercredi soir contre les Islanders de Charlottetown. Biggar en est à un deuxième rappel.

Questionné sur la sélection de MacDonald par les Olympiques de Gatineau, Couturier n’a pas semblé surpris que le vétéran ait trouvé preneur.

«Je suis très content pour lui. Anderson n’est pas un mauvais kid. Il ne cadrait juste plus dans la philosophie de l’équipe et j’espère que tout va rentrer dans l’ordre pour lui», dit-il.

Couturier a par ailleurs révélé qu’il est celui qui a présenté MacDonald à l’ancien joueur de la Ligue nationale Claude Lapointe. Depuis un peu plus d’un mois, Lapointe tente de ramener le Néo-Brunswickois de Quispamsis dans le droit chemin.

«Je connais Claude depuis le junior majeur (ils étaient des compagnons de trio avec le Titan de Laval) et je lui ai recommandé Anderson. Ils sont restés en contact depuis», mentionne-t-il.

Aucoin nommé capitaine

Par ailleurs, l’entraîneur-chef Mario Durocher a fait savoir que le défenseur Yan Aucoin était le nouveau capitaine de l’équipe. Ses adjoints seront Mathieu Desgagnés, Logan Chisholm et Cole Larkin. Dans le cas de ce dernier, il s’agit d’une belle promotion à seulement 17 ans.

«Cole est un bon jeune, indique Durocher. Avec les nombreux joueurs de 16 et 17 ans dans l’équipe, Cole pourra être en quelque sorte leur porte-parole.»

La paire 16 et 11

Dans un autre ordre d’idée, nous avons appris que Cole Stewart et Jérémie Jacob endosseront les numéros 16 et 11. Les deux anciens des Flyers de Moncton se sont entraînés en compagnie de Bennett MacArthur, mardi, et Durocher a l’intention de les utiliser ensemble à Charlottetown.