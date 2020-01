Course NB a un nouveau président

Nouvellement promu président de Course Nouveau-Brunswick, Donald Wade indique qu’à court terme, le principal cheval de bataille de l’organisme provincial sera de redresser sa situation financière passablement précaire.

Selon lui, la baisse des inscriptions lors des courses chapeautées par Course NB, qui se veut la principale source de financement de l’organisme, est au centre des difficultés financières.

La perte du Marathon By the Sea de Saint-Jean, qui a choisi de faire désormais cavalier seul, et de l’événement Courir pour lire, disparu en 2018, a causé évidemment de sérieux maux de tête.

«Nous parlons ici de deux événements qui attiraient au-delà de 1000 coureurs par année, affirme Donald Wade. Le Marathon By the Sea a quitté en raison d’un conflit et nous allons tenter de réparer les pots cassés afin de les ramener avec nous.»

Course NB espère que certaines nouveautés permettront aussi de redonner du tonus aux finances. Il y a, entre autres, la vente de cartes de membre et la promotion de courses virtuelles.

L’acquisition d’une carte de membre permettra par exemple de profiter de rabais de 20% à l’achat de produits reliés à la course (espadrilles, t-shirt, etc.) auprès des détaillants Sports Experts et Running Room, des réductions à l’inscription d’une course et ainsi de suite.

«Nous espérons vendre au moins 1000 cartes de membre et convaincre environ 100 personnes de participer à des courses virtuelles. Nous voulons également rendre la course accessible à plus de gens, que ce soit en faisant davantage de promotion sur les bienfaits de la course à pied ou encore en organisant des clubs de course là où il n’y en a pas. L’important est de faire en sorte que les gens se remettent en forme sans nécessairement participer à des courses. Nous aimerions aussi que davantage de jeunes prennent part aux courses», explique le président Wade.

«Nous estimons que nos activités ont attiré environ 8000 participants en 2019. Notre objectif d’ici cinq ans est de faire passer ce nombre à 10 000», mentionne-t-il.

Par ailleurs, M. Wade et le comité de Course NB ont rendez-vous avec les directeurs de course le 28 mars à Moncton. Il s’agit d’une réunion d’information dans laquelle on discutera des nouvelles procédures à suivre et des nouveaux défis.

«Nous voulons aussi que les directeurs de course soient au courant des stratégies que nous avons pour relancer la machine. Nous voulons du même coup qu’ils nous disent comment ils pourraient nous aider», ajoute le président Wade, qui est originaire de Tracadie.

Donald Wade remplace Mary Brosnan à la présidence, qui a récemment démissionné. Elle siégera maintenant à titre de présidente sortante et agira comme représentante officielle de l’organisme chez Athlétisme Nouveau-Brunswick et comme coordinatrice du gala annuel de Course NB.

Kim Perry et Shawna Allaby se sont par ailleurs ajoutées au comité de Course NB. Perry agira à titre de responsable des médias sociaux et du site web de Course NB, alors qu’Allaby aura pour responsabilité de faire le lien avec les clubs de course et de voir à leur développement. Ils remplacement respectivement Michael Lynch et Gilles Gautreau. Gautreau, dont les responsabilités incluent les résultats et les statistiques, continuera de servir à titre de membre ad hoc et Lynch siégera au sein d’un sous-comité.

Brian Richard revient pour sa part au comité de Course NB comme membre ad hoc responsable du Temple de la renommée.

Le comité de Course NB comprend aussi Bruce Macfarlane (secrétaire), Donald McLaughlin (trésorier), Greg Sawyer (coordinateur de la Super Série et des championnats), Michel Robichaud (coordinateur des courses jeunesse) et Marta Kelly (courses virtuelles). Stéphanie Doiron demeure bien sûr la directrice générale.