Hockey au Quai affiche déjà complet à Caraquet!

Le comité d’organisation du 3e tournoi Hockey au Quai de Caraquet se retrouve avec un heureux problème sur les bras.

Avec encore près de quatre semaines avant la mise au jeu officielle du premier match, le tableau des inscriptions affiche complet.

Cependant, les responsables continuent à accepter les équipes qui souhaitent à jouer au hockey sur étang durant le week-end du 6 au 8 février. Elles seront placées sur une liste de réserve, en cas de désistement.

Ainsi, ce rendez-vous accueillera 30 formations sur l’une de ses quatre patinoires qui seront sous peu construites dans le havre du quai de Caraquet avec, comme toile de fond, plusieurs bateaux de pêche.

Des invitations avaient été lancées à des joueurs de toute la province et de la Gaspésie.

«On gère un beau problème», a confirmé Mathieu Friolet, responsable des communications de cet événement sportif.

«Il y a un intérêt grandissant pour ces tournois de hockey à l’extérieur depuis quelques années», indique le porte-parole, en faisant aussi référence au Tournoi de hockey sur étang de Tracadie, prévu en fin de semaine.

L’an dernier, le tournoi avait connu une finale pour le moins… venteuse et poudreuse. Ces soubresauts de Dame Nature n’avaient cependant pas forcé quelque annulation de parties, s’en réjouit le comité d’organisation.

«À la blague, on a dit que la finale a débuté au quai de Caraquet pour se terminer à la marina de Bas-Caraquet! On avait eu droit à tout un samedi, avec le vent et le froid. Les équipes affichaient une certaine fierté d’avoir pu affronter la tempête, comme de vrais Canadiens. Personne ne s’est désisté! Les soirées de jeudi et de vendredi avaient été exceptionnelles. Il avait fait beau et le public était au rendez-vous», souligne M. Friolet.

Ce succès requiert toute une logistique aussi, car la plupart des équipes demandent de jouer le vendredi et le samedi.

«On apprécie grandement l’intérêt pour notre tournoi. C’est une belle source de motivation pour nous», admet le responsable des communications.

Les équipes sont inscrites dans les catégories compétition, récréative, féminine et interscolaire. La division pour les 40 ans et plus a été abandonnée, faute d’intérêt.

Le comité, appuyé d’une quarantaine de bénévoles, évalue présentement l’épaisseur de la glace dans le havre du quai de Caraquet. Dès que ce sera sécuritaire, les quatre patinoires seront aménagées.