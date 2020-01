Lukas Cormier classé 27e par la LNH

Le défenseur Lukas Cormier des Islanders de Charlottetown occupe le 27e échelon parmi les joueurs évoluant en Amérique du Nord, dans le relevé de mi-saison du Centre de soutien au recrutement de la Ligue nationale de hockey en vue du prochain repêchage qui aura lieu les 26 et 27 juin au Centre Bell de Montréal.

L’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent se veut l’un des huit représentants de la LHJMQ à figurer dans le top-31.

Les sept autres sont Alexis Lafrenière (1er) de l’Océanic de Rimouski, Dawson Mercer (6e) et Hendrix Lapierre (13e) des Saguenéens de Chicoutimi, Justin Barron (15e) des Mooseheads de Halifax, Jérémie Poirier (16e) des Sea Dogs de Saint-Jean, ainsi que Mavrik Bourque (24e) et Vasiliy Ponomarev (29e) des Cataractes de Shawinigan.

«C’est bien d’être classé à cette position, mais je continue de viser plus haut, confie Cormier. Je crois que je peux atteindre le top-20 d’ici la fin de la saison.»

Lukas Cormier n’est pas peu fier de voir aussi deux de ses bons amis figurer dans le classement, soit les Dieppois Cole Cormier et Nicolas Savoie des Remparts de Québec. Cormier et Savoie se trouvent respectivement aux 115e et 190e rangs.

«Je suis content pour eux. Ce serait cool que nous soyons tous les trois repêchés en juin à Montréal», indique Cormier, qui prendra part au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, jeudi, à Hamilton.

«Je suis vraiment heureux de faire partie de cette liste, a quant à lui révélé Cole Cormier. Mais je suis encore plus heureux que mon équipe et moi-même connaissions du succès ces temps-ci.»

Elliot Desnoyers des Wildcats de Moncton figure pour sa part au 141e échelon.

Notons par ailleurs que trois autres représentants des Sea Dogs, outre Jérémie Poirier, se trouvent dans la liste. Il s’agit des arrières William Villeneuve (108e) et Charlie Desroches (169e), de même que l’attaquant Brady Burns (188e).

Ryan Francis (42e) des Eagles du Cap-Breton, Thimo Nickl des Voltigeurs de Drummondville et Senna Peeters des Mooseheads de Halifax sont cotés en deuxième ronde.

Chez les gardiens, Samuel Hlavaj du Phoenix de Sherbrooke est le mieux classement au niveau des joueurs évoluant en Amérique du Nord avec une troisième place. Fabio Iacobo (12e) des Tigres de Victoriaville et William Grimard (15e) des Eagles figurent dans le top-20.