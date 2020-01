Danse sur glace: un duo acadien aux Championnats canadiens

Estelle LeBlanc et Alex Léger sont déterminés à livrer la performance de leur vie sur la glace du Paramount Fine Foods Centre de Mississauga, en banlieue de Toronto, où sont présentés jusqu’à dimanche les Championnats canadiens de patinage artistique Canadian Tire.

Les deux Dieppois, seuls représentants du Nouveau-Brunswick inscrits à cette compétition, feront partie de la compétition de danse sur glace avec huit autres duos d’ailleurs au pays, dont les champions mondiaux junior de 2019 Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, du Québec.

«Nos attentes sont de faire du mieux que nous pouvons, affirme Estelle, âgée de 21 ans. Nous voulons nous assurer de bien représenter notre province.»

«Nous visons surtout d’avoir nos meilleurs pointages en carrière», renchérit Alex, qui a 20 ans.

Pour le programme court, vendredi, les deux amis aimeraient récolter de 34 à 35 points. Quant au programme long, samedi, on croit possible d’atteindre le cap des 60 points.

C’est en 2017 qu’Estelle et Alex ont décidé de faire équipe à la suite d’une simple conversation dans laquelle les deux patineurs échangeaient quant à leur avenir dans leur sport de prédilection.

«Ce n’est pas plus l’un que l’autre qui a proposé qu’on fasse équipe, indique Estelle. Nous avons eu l’idée ensemble.»

«J’avais déjà eu deux autres partenaires avant Estelle, soit Emma Hicks et Nadine Thomas. En jasant nous nous sommes dit que ça pourrait être intéressant de patiner en couple», poursuit Alex, qui patine depuis l’âge de 10 ans.

«Je patinais en solo depuis l’âge de 2 ans et demi quand nous avons eu cette conversation. Je continue d’ailleurs de patiner aussi en solo. C’est deux fois plus d’entraînement, mais j’aime tellement patiner», confie Estelle.

«Aujourd’hui encore, je serais incapable de choisir entre continuer seulement en solo ou en danse», ajoute-t-elle en riant.

Les deux Acadiens, qui comme tous les patineurs rêvent d’olympisme, sont dirigés depuis la naissance du duo par Donald et Linda LeBlanc qui, il faut le préciser, sont également les parents d’Estelle. Le patinage artistique, c’est une histoire de famille chez les LeBlanc.

«Ils ont rapidement développé une belle chimie, révèle Donald. Ils travaillent tellement bien ensemble. Estelle et Alex ont fait de très gros progrès dans les derniers mois.»

«Ils ont bien fait lors de leurs dernières compétitions en octobre, novembre et décembre, mentionne pour sa part Linda. Ils ont eu un bon entraînement ce matin (jeudi) et ils seront de retour sur la glace cet après-midi.»

Estelle et Alex entameront la compétition vendredi après-midi avec le programme court qu’ils danseront au son de I got rhythm tirée de la célèbre comédie musicale An American in Paris de Vincente Minnelli.

Samedi, les deux complices reprendront l’action avec le programme long, où cette fois-ci ils vont s’exécuter sur l’un grand succès de la chanteuse canadienne Alanis Morissette, Uninvited.

«Le gros du travail est déjà fait, estime Donald LeBlanc. Les entraînements servent surtout à se familiariser avec la glace et les autres inconnus de cet aréna. Par exemple, ici, c’est une surface glacée sans ligne pour le hockey. Tu n’as qu’une glace blanche avec ici et là quelques logos publicitaires.»

Outre le couple Lajoie et Lagha, il faudra aussi avoir à l’œil les Québécois Carolane Soucisse et Shane Firus, ainsi que les duos composés d’Alicia Fabbri et Paul Ayer, de Piper Gilles et Paul Poirier, ainsi que de Molly Lanaghan et Dmitre Razgulajevs, tous trois de l’Ontario.

À noter que les Championnats canadiens vont couronner les champions en simple masculin et féminin, en couple et en danse sur glace dans les divisions senior, junior et novice.