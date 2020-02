Hockey au Quai à Caraquet: la persévérance à son meilleur

Les meilleures équipes font toujours preuve d’une grande persévérance. C’est le cas des Vieilles Truites, une formation de Tracadie, qui a remporté la catégorie féminine au tournoi de Hockey au Quai de Caraquet.

Les Vieilles Truites ont remporté la finale pour une deuxième année consécutive, dimanche en début d’après-midi, contre les Pitounes avec un score final de 15 à 12.

«C’est notre deuxième participation. Même s’il y avait eu une méchante température froide l’an dernier, nous avions réussi à gagner le tournoi, donc nous voulions venir défendre notre titre», dit Véronique Breau, une membre de l’équipe.

Même si les membres des Vieilles Truites sont toutes des passionnées de hockey, les occasions de jouer ensemble se font rares.

«Il n’y a pas de ligues pour les femmes dans la région. Souvent, le seul temps que nous jouons ensemble, c’est lors du tournoi sur étang», explique Véronique Breau.

«On participe une fois par année à un tournoi à l’Île-du-Prince-Édouard. On joue aussi beaucoup au hockey balle en été. On n’a pas trop la chance de s’entraîner, mais on réussit à se débrouiller quand même.»

Contrairement aux athlètes de la catégorie féminine, les équipes de la catégorie compétitive ont plus d’occasions de peaufiner leur jeu ensemble. Plusieurs jouent dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

La catégorie compétitive a encore été remportée par les Young Bloods (gilets noirs) sur les Kings. – Acadie Nouvelle: David Caron

Le tournoi compétitif a encore été remporté par les Young Bloods, dont plusieurs membres sont originaires de la région de Caraquet. Ils l’ont remporté 12 à 4 sur les Kings.

«C’est notre troisième participation. Nous avons remporté le tournoi l’an dernier. Ç’a été vraiment le fun, même si la température n’était pas au rendez-vous vendredi», commente Jean-Samuel Lagacé, membre des Young Bloods.

Comme l’an dernier, les organisateurs du tournoi ont dû encore composer avec des intempéries de Dame Nature alors qu’une tempête de neige majeure a frappé le nord du Nouveau-Brunswick vendredi. Bien que les matchs du vendredi ont été reportés à samedi, la neige a été dégagée à temps dans la nuit de vendredi à samedi pour la reprise des parties en matinée.

La finale interscolaire a été remportée par la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet contre les Navigateurs, composés de joueurs des régions de Caraquet et de Shippagan. Le score final a été de 22 à 14.

Réfrigération Plus a remporté la finale récréative A face aux Drinking Knights 12 à 5. Les REFFS sont les gagnants de la finale B qui l’ont emporté 18 à 16 face aux Blues.