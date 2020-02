Akkada mise sur Bob le vaillant et Max la machine

Rémy Leduc, Katherine Langlais et leur fille Marianne en compagnie de Redbull, Agathe, Flynn, Bonnemine, Buffalo, Manny, Bob le vaillant et Max la machine. – Archives

C’est une saison de transition qui s’annonce en 2020 pour l’équipe Akkada sur le Circuit nord-américain des courses de chiens de traîneaux. Maintenant que Manny, Bonemine et Élie se la coulent douce à la retraite, Rémy Leduc et Katherine Langlais comptent sur Bob le vaillant et Max la machine pour prendre le relais.

Les mushers d’Akkada auront une bonne idée du potentiel réel de leurs deux nouveaux leaders dès ce week-end, à l’occasion du UP200 de Marquette, dans l’État du Michigan.

Le départ de cette épreuve de 383 kilomètres (238 miles) sera donné dans le centre-ville de Marquette, sur le coup de 19h. «Malgré les retraites de Manny, Bonemine, Élie et Pêche, huit des chiens qui ont pris part au Yukon Quest l’an dernier sont de retour», souligne Katherine qui sera le musher de cette épreuve.

«Il y a plusieurs bonnes équipes qui seront présentes et je m’attends donc à une course très serrée. Mais j’ai confiance que nous allons bien faire», dit-elle.

«Nous allons participer à trois courses cet hiver et chacune d’entre elles nous servira de préparation en vue du Yukon Quest de 2021», confie Rémy.

Ainsi, ils prendront ensuite part à l’International Can-Am Crown 250 de Fort-Kent, dans le Maine, du 29 février au 3 mars. Akkada a mis la main sur la médaille de bronze l’an dernier à cette épreuve.

«Nous aurons deux équipes cette année au Can-Am, indique Rémy. Katherine va compétitionner avec l’équipe principale, alors que j’y prendrai part avec les chiens de la relève. Je crois que Katherine a une bonne chance pour un podium. Quant à moi, je veux surtout voir à l’œuvre les chiens qui pourraient faire partie de l’équipe pour le Yukon Quest. Pour ces chiens, ce sera aussi bien dire un camp de sélection pour le Yukon Quest.»

L’équipe Akkada complétera sa saison 2020 en prenant part au Défi Taïga 200 de Fermont, au Québec. La course aura lieu du 22 au 24 mars.

«Nous n’aurons qu’une seule équipe et je serai le musher de l’équipe principale. C’est une course importante dans notre préparation parce que c’est l’épreuve qui s’approche le plus du Yukon Quest au niveau de la difficulté», mentionne-t-il.

Rémy Leduc révèle par ailleurs que l’équipe Akkada sera composée essentiellement de chiens provenant de la descendance de Clutch pour le Yukon Quest de 2021. Clutch, aujourd’hui décédé, est un chien qui a mené l’équipe Seavy à la victoire au Yukon Quest de 2011.

«C’est une période charnière pour Akkada parce que tous les athlètes de l’équipe au Yukon Quest seront des descendants de Clutch à l’exception de trois chiens. C’était notre objectif d’en arriver à avoir une telle équipe pour 2021. Bien sûr, ça n’en fait pas nécessairement des champions, mais ils ont cependant de gênes qui ne mentent pas», souligne Rémy.

Et vos nouveaux retraités? Que se passe-t-il avec eux?

«Élie, Bonemine et Pêche se trouvent maintenant dans une famille et vivent une retraite paisible en dormant sur des divans, lance Katherine en riant. Pour ce qui est de Manny, il vit avec nous à la maison. Ces quatre chiens ont été des membres importants de notre équipe dans les dernières années.»

Rappelons que l’équipe Akkada a pris la 21e place au Yukon Quest de 2019.