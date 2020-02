Les Aigles Bleues prêtes pour un match sans lendemain

En forçant la présentation d’un troisième et décisif match dans leur série quart-de-finale, les Aigles Bleues de l’Université de Moncton entretiennent tous les espoirs de passer au prochain tour des séries éliminatoires du hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique.

Après avoir perdu le premier duel 8 à 0, le Bleue et Or a remporté le deuxième, dimanche devant leurs partisans par la marque de 1 à 0 face aux Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, créant ainsi le scénario idéal pour le duel de mardi soir, à 19h à Charlottetown.

«Tous les espoirs sont permis, a révélé l’entraîneur-chef Marc-André Côté au sujet du match décisif. J’avais prédit une partie bien différente dimanche et l’équipe a répondu. Il faut maintenant sortir de la même manière mardi soir et mettre toutes les chances de notre côté pour obtenir un résultat favorable.»

«On s’est présentée comme équipe dimanche et avec le manque de joueuses, on était prêtes à travailler plus fort, a ajouté Gabrielle Saulnier. On a effectué un beau jeu d’échec avant. On est sortie forte en première et on a bien joué. On fera la même chose mardi. On va se reposer lundi avant cette troisième partie.»

Samantha MacLaughlin a été le seule à faire scintiller la lumière rouge dans la rencontre de dimanche. Son but est survenu à 5:41 de la deuxième période contre la gardienne Camille Scherzer, qui a fait face à 29 tirs. Devant la cage des Aigles Bleues, Audrey Berthiaume a été parfaite sur 32 lancers.

La demi-finale Aigles Bleus-Reds débutera jeudi

La série demi-finale trois de cinq du hockey masculin du Sport universitaire de l’Atlantique entre les Aigles Bleus de l’Université de Moncton et les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick débutera jeudi, au Centre Aitken de Fredericton, à 19h.

Les deux formations se reverront au même endroit, vendredi, à la même heure.

Les parties prévues à Moncton sont programmées pour le lundi 24 février et, si nécessaire, le lendemain, toujours à 19h.

Si un cinquième affrontement est utile pour départager les deux clubs, il aura lieu le jeudi 27 février, à Fredericton, à 19h.

Trois équipes du Sport universitaire de l’Atlantique participeront au championnat national à Halifax, du 12 au 15 mars, avec les Axemen de l’Université Acadia comme équipe hôtesse.