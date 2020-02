19 matchs de suite avec au moins un point pour les Wildcats

Jakob Pelletier a fait bouger les cordages en deuxième période en plus de se faire complice d’un but et les Wildcats de Moncton ont prolongé à 19 leur séquence de matchs où ils ont récolté au moins un point en battant les Saguenéens de Chicoutimi 4-2, jeudi soir.

Pelletier a touché la cible en fin de deuxième engagement pour inscrire ce qui a finalement été le but gagnant. Jordan Spence, Benoit-Olivier Groulx et Zachary L’Heureux ont également sonné la charge du côté des Wildcats (45-12-1), qui ont récolté 18 victoires au cours de leur séquence fructueuse.

Olivier Rodrigue a réalisé 27 arrêts dans la victoire. Il est le gardien qui représente le troisième pourcentage d’arrêts (0,913) le plus élevé à travers le circuit Courteau.

Raphaël Lavoie et Vladislav Kotkov ont répliqué chez les Saguenéens (39-12-6), tandis que Alexis Shank a stoppé 32 rondelles.

Les Saguenéens n’ont profité que d’un seul des six avantages numériques offerts.