JO spéciaux: pluie de médailles sur le N.-B.

Les athlètes du Nouveau-Brunswick font belle figure aux Jeux d’hiver des Olympiques spéciaux du Canada qui se tiennent actuellement à Thunder Bay, en Ontario. Bien qu’il y ait encore plusieurs autres finales à venir dans certaines disciplines, ils ont amassé jusqu’ici pas moins de 16 médailles, dont cinq d’or.

Rien qu’en patinage de vitesse sur courte piste, Jonathan Henry, Véronique LeBlanc et Brendon Vriesendorp ont récolté à eux trois 10 médailles.

Jonathan Henry a triomphé dans les épreuves de 222 m (division 6) et 777 m (division 8, en plus d’une troisième place dans le 333 m (division 8). Il a aussi pris le quatrième rang dans le 500 m (division 10).

Pour sa part, Véronique LeBlanc s’est imposée au 500 m (division 2) et a pris le deuxième rang au 333 m (division 1). C’est sans oublier qu’elle a terminé deux fois sur la troisième marche du podium dans les épreuves de 333 m (division 1) et 777 m (division 1).

En ce qui concerne Brendon Vriesendorp, il a mis la main sur deux médailles d’argent, soit au 1000 m (division 3) et au 500 m (division 5), en plus de monter sur la troisième marche du podium au 777 m (division 3). Il a toutefois pris la quatrième place au 333 m (division 4).

Dans le sport de raquette, c’est cinq autres podiums que nos athlètes sont allés chercher.

Jamie Foster a été la plus productive avec trois médailles, dont une d’or lors de l’épreuve de 200 m (division 5). Elle a aussi des médailles d’argent au 400 m (division 4) et au 800 m (division 2).

Notons aussi la médaille d’or de Jennifer Jackson dans le 200 m (division 3). Elle a aussi pris la quatrième place au 400 m (division 3).

Enfin, Alex Condly a terminé au troisième échelon dans la course de 100 m (division 4).

C’est par ailleurs la patineuse artistique Janie McGraw (Inkerman) qui a remporté la première médaille néo-brunswickoise, mercredi, dans l’épreuve de danse (niveau 4).

Molly Kane (Beresford) a pour sa part pris le cinquième rang en danse (niveau 2).

Janie et Molly étaient de nouveau en action en soirée, vendredi, à l’occasion de leur programme long.

«Je suis satisfaite de ma troisième place en danse, a révélé Janie en entrevue téléphonique, vendredi matin. C’est mon programme libre ce soir et j’ai confiance.»

L’entraîneur Mario Richard était lui aussi fort satisfait de la performance de Janie.

«Elle a vraiment bien patiné, dit-il. Même chose pour Molly. Il ne faut pas oublier que Molly patinait dans un nouveau niveau et avec un tout nouveau programme. C’était carrément une nouvelle aventure pour elle. Et puis, le calibre des participantes a vraiment augmenté d’un cran depuis les derniers Jeux d’hiver. Oui Janie et Molly s’améliorent, mais les autres patineuses ailleurs au pays travaillent aussi très fort.»

Le Nouveau-Brunswick est par ailleurs en excellente position pour ajouter plusieurs autres médailles, particulièrement au curling où l’équipe est toujours invaincue en 10 matchs dans les trois divisions dans laquelle elle est inscrite.

Janie McGraw, d’Inkerman, a pris le bronze. – Gracieuseté