Hockey senior Acadie-Chaleur: les demi-finalistes sont connus

Les quatre équipes demi-finalistes de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur sont maintenant connues.

Vendredi soir, les Mooseheads de Chaleur (9-9-2 en saison régulière) ont décroché la dernière place disponible dans le carrés d’as en battant les Marchands de Shippagan (7-10-3) au compte de 6 à 2.

Rémi Doucet et Morgan Nicolas ont mené la charge pour les Mooseheads avec une récolte d’un but et d’une passe.

En demi-finale, les Mooseheads affronteront les Alpines de Tracadie (13-4-3).

L’autre demi-finale mettra aux prises les Acadiens de Caraquet (13-5-2) aux Marauders de Dalhousie (11-8-1). Le premier match de cette série aura lieu à Caraquet, le samedi 7 mars. La deuxième rencontre sera présentée le lendemain, à Dalhousie.