Bon week-end pour le Titan

Les joueurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand célèbrent après le but de Simon Pinard en deuxième période face au Titan d’Acadie-Bathurst, dimanche. - Gracieuseté: Armada de Blainville-Boisbriand

Le Titan d’Acadie-Bathurst a connu assurément son meilleur week-end de la saison. Après une victoire en prolongation vendredi sur les Cataractes à Shawinigan et un revers en temps supplémentaire face aux Voltigeurs de Drummondville samedi, la troupe de Mario Durocher est allée chercher un quatrième point sur une possibilité de six, dimanche, en pliant l’échine 4 à 3 en prolongation au profit de l’Armada à Blainville-Boisbriand.

Le Titan (12-38-11) conserve ainsi des chances mathématiques de prendre part aux séries éliminatoires. Il s’approche ainsi à huit points du neuvième rang de l’Association de l’Est et des Mooseheads de Halifax (19-36-5), qui ont subi une raclée à Shawinigan, dimanche.

Mais avec encore sept matchs à disputer, Acadie-Bathurst est encore à 12 points du 16e et dernier échelon donnant accès aux séries éliminatoires et des Olympiques de Gatineau, qui ont un match en main.

Miguël Tourigny (9e) a dénoué l’impasse à la fin de la troisième minute de jeu en période prolongation pour assurer deux précieux points à l’Armada (30-26-3).

Le Titan a pris les devants 3 à 2 en tout début de troisième, quand Logan Chisholm (13e) et Mark Ramsay (12e) ont déjoué le gardien Émile Samson en l’espace de 100 secondes. Simon Pinard (26e), avec son deuxième de la partie, n’a pas mis de temps à ramener tout le monde à la case départ, moins d’une minute et demie après le filet de Ramsay.

Rémy Anglehart (29e), pour le Titan, et Benjamin Corbeil, pour l’Armada, s’étaient échangés la politesse au premier engagement.

Les unités spéciales ont fait mal au Titan, qui a flanché à trois reprises sur cinq avantages numériques des locaux.

Tristan Bérubé a brillé devant le filet d’Acadie-Bathurst, avec 35 arrêts.

Wildcats: ça se poursuit

Les Wildcats de Moncton ont poursuivi leur incroyable lancée victorieuse. Les hommes de Daniel Lacroix en ont mis une quinzième de suite en banque en allant surprendre Alexis Lafrenière et l’Océanic 3 à 1, dimanche après-midi, à Rimouski.

Moncton (47-12-1) ont ainsi prolongé à 21 le nombre de matchs consécutifs (20-0-1) avec au moins un point au classement.

Lafrenière n’a pas mis de temps pour faire allumer la lumière rouge derrière Olivier Rodrigue, avec son 32e à 1:49. Mais c’est tout ce que le cerbère des Wildcats a donné par la suite sur un total de 29 lancers.

Jeremy McKenna (38e) a créé l’égalité à mi-chemin de l’engagement, avant que Jared McIsaac ne réussisse un doublé (3e et 4e), d’abord à 5:10 de la deuxième et ensuite avec le but d’assurance à 3:14 de la troisième.

Alexander Khovanov (photo) a fourni des aides sur les trois filets des vainqueurs.

Les Wildcats auront l’occasion de prolonger ces deux séquences jeudi, en rendant visite au Titan au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst.