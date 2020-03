Une deuxième chance s’offre aux Aigles Bleus

Il est rare d’obtenir une deuxième chance, comme celle dont bénéficieront les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, cette semaine.

Une semaine après avoir été éliminés en trois matchs contre les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick en demi-finale des séries éliminatoires du hockey universitaire masculin de l’Atlantique, la troupe de l’entraîneur-chef Judes Vallée tentera d’obtenir son billet pour le championnat canadien en se mesurant aux Huskies de l’Université Saint Mary’s dans une série consolation deux de trois à compter de lundi soir, à Halifax, dès 19h.

Les Reds et les Axemen de l’Université Acadia s’affrontent cette semaine pour le championnat du Sport universitaire de l’Atlantique et sont déjà assurées d’être présentes au championnat national, à Halifax à la mi-mars. L’Atlantique a le droit d’envoyer trois équipes et la décision avait été prise de tenir une série consolation afin de déterminer la troisième équipe si les Axemen, comme équipe hôtesse, se rendaient en finale.

«On a connu une saison difficile contre les Huskies cette année, a avoué Judes Vallée. Ils nous ont intimidés physiquement. Dans les séries, contre StFX, on a été courageux. Cette série ne sera pas facile, les Huskies ont une bonne offensive, une bonne attaque et de gros joueurs. Il faut attendre nos chances et en profiter. Nos unités spéciales auront un rôle important. On oublie nos défaites contre UNB et on est à deux victoires de se rendre au championnat national. C’est très important de bien réussir dès la première partie à Halifax. Notre attitude est importante. On est conscient qu’on peut réussir.»

« On est excité d’avoir cette deuxième chance, a révélé le défenseur Alexandre Bernier. On a deux parties à gagner. C’est une nouvelle saison et on ne regarde pas le passé. On joue du meilleur hockey et on pense être capable de l’emporter. On va jouer et faire notre travail à la défense, malgré un manque possible de joueurs. Le temps de glace a augmenté lors des autres séries et on va continuer. On veut vraiment aller au national. Il faudra garder notre partie simple et jouer le mieux possible. On veut limiter les retours dans notre zone et être solide.»

La deuxième rencontre sera disputée mercredi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque, à 19h. En saison régulière, Saint Mary’s a terminé avec une fiche de 17-12-1 pour 35 points, en troisième position, et Moncton a suivi avec 13-11-6 pour 32 points, en quatrième place.

Le défenseur Vincent Lanoue pourrait effectuer un retour au jeu durant la série.

Si un duel décisif s’avérait nécessaire, il sera joué vendredi, à 19h, à Halifax.