Olympiques spéciaux: le N.-B. récolte 22 médailles

C’est un total de 22 médailles, dont cinq d’or, que les athlètes du Nouveau-Brunswick ont ramené à la maison à la suite de leur participation aux Jeux d’hiver des Olympiques spéciaux à Thunder Bay, en Ontario, cette fin de semaine.

À lui seul, le patinage de vitesse a cumulé de 10 podiums grâce à Jonathan Henry, Véronique LeBlanc et Brendon Vriesendorp.

Henry a raflé deux fois l’or (222 m et 777 m) et une fois le bronze (333 m). LeBlanc, de son côté, a mis la main sur quatre médailles: une d’or (500 m), une d’argent (222 m) et deux de bronze (333 m et 777 m). Enfin, Vriesendorp a récolté deux podiums d’argent (777 m et 1000 m) et un autre de bronze (500 m).

L’équipe de raquette s’est également illustrée avec six médailles, dont celles en or de Jennifer Jackson et Jamie Foster dans le 200 m. Foster, à l’instar de la patineuse Véronique LeBlanc, a complété sa semaine de travail avec quatre podiums, puisqu’elle a aussi terminé en deuxième place au 400 m, au 800 m et dans le relais 4 x 100m, en compagnie de ses coéquipiers Alex Condly et Jennifer Jackson, ainsi que l’Ontarien Mathieu Gervais.

L’autre médaille en raquette est venue de Condly au 100 m.

En patinage artistique, Janie McGraw est retournée dans son Inkerman natal avec deux médailles de bronze autour du cou, après de solides performances dans son programme court et son programme long.

Molly Kane de Beresford a de son côté hérité du bronze avec son programme long.

Dans l’épreuve des 5-Quilles, Jeffrey Wiseman et Ken Wiseman ont respectivement terminé aux deuxième et troisième marche du podium.

Notons finalement la médaille de bronze de l’équipe de curling. Le quintette était composé de David Bourgeois, Luc LeBlanc, Adam Vriesendorp, Kenny Babineau et Joël St-Pierre.