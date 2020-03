Alerte: Henri Richard, vainqueur de 11 coupes Stanley, est décédé

Henri Richard, le hockeyeur qui a remporté le plus grand nombre de coupes Stanley dans l’histoire de la LNH, est décédé à la suite d’une longue maladie dans la nuit de vendredi. Il était âgé de 84 ans.

La nouvelle a été confirmée par le Canadien sur son compte Twitter.

Né à Montréal le 29 février 1936, cet ancien joueur de centre était le frère cadet de Maurice « Rocket » Richard. Ce lien et sa stature de cinq pieds sept, 160 livres lui ont d’ailleurs valu le surnom de « Pocket Rocket ».

Capitaine du Canadien de Montréal de 1971 à 1975, après le règne de 10 ans de Jean Béliveau, Richard a joué pendant 20 saisons dans la Ligue nationale de hockey, toutes avec le Tricolore, entre 1955 et 1975. Il s’agit d’une marque d’équipe, qu’il partage avec Béliveau.

Surtout, il a fait graver son nom sur le précieux trophée en 11 occasions, un sommet dans l’histoire de la LNH, et une fois de plus que Béliveau et Yvan Cournoyer, un autre ancien capitaine du Canadien.

Malgré sa petite taille, Richard a pris part à 1256 matchs de saison régulière dans la LNH, un autre sommet dans l’histoire du Tricolore. En carrière, il a totalisé 358 buts et 688 mentions d’aide pour une récolte de 1046 points, le troisième plus haut total chez le Canadien derrière Guy Lafleur (1246) et Béliveau (1219). Richard a ajouté 129 points en 180 rencontres éliminatoires, incluant 49 buts.

Reconnu pour sa fougue, sa ténacité et pour ses qualités de fabricant de jeu, Richard a mené la LNH au chapitre des passes en 1957-1958 (52), et de nouveau en 1962-1963 (50). Il a connu neuf saisons d’au moins 20 buts, incluant une de 30 filets en 1959-1960.

Lauréat du trophée Bill-Masterton en 1974, un honneur récompensant la persévérance au jeu, et quatre fois élu au sein des équipes d’étoiles de la LNH, Richard a annoncé sa retraite à l’issue de la saison 1974-1975.

Le Canadien a retiré son numéro 16 le 10 décembre 1975, et Richard a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en juin 1979.

Richard laisse dans le deuil son épouse Lise, ses enfants Michèle, Gilles, Denis, Marie-France et Nathalie, 10 petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Sans oublier une tonne d’admirateurs, à Montréal, au Québec et un peu partout dans les cercles de la LNH.