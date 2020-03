Wildcats: toute bonne chose a une fin

Mika Cyr (24), des Wildcats de Moncton, a inscrit ses 35e et 36e buts de la campagne, dimanche. - Archives

Pierrick Dubé a récolté un but et deux mentions d’assistance et les Remparts de Québec ont surpris les Wildcats de Moncton 4 à 1, samedi soir, au Centre Avenir.

Dubé connaît un bon mois de mars grâce à cinq buts et huit points en quatre parties. Il avait réussi un tour du chapeau contre le Drakkar de Baie-Comeau, le 1er mars.

Les Wildcats n’avaient pas connu la défaite à leurs 16 derniers matchs et ils avaient amassé au moins un point à leurs 22 dernières sorties, mais les Remparts ont bien protégé leur avance de deux buts au premier engagement pour confirmer leur place en séries.

Théo Rochette et Hunter Holmes ont tous deux amassé un but et une aide alors que Nathan Gaucher a touché la cible une fois pour la formation de Québec, qui a signé un deuxième gain consécutif.

Jeremy McKenna, avec son 40e filet de la campagne, a permis aux Wildcats de créer l’égalité au premier vingt.

Tristan Côté-Cazenave a gardé le fort pour les Remparts et il a réalisé 29 arrêts. Olivier Rodrigue a alloué trois buts en 19 tirs.

Les Wildcats n’ont pas mûri longtemps cette défaite. Dimanche, les joueurs de Daniel Lacroix ont blanchi les Voltigeurs de Drummondville 4 à 0.

Le gardien Olivier Rodrigue a fait plaisir aux partisans rassemblés au Centre Avenir avec son cinquième jeu blanc de la campagne, bloquant les 30 tirs des Voltigeurs (36-25-2).

Ce gain permet aux Wildcats (49-13-1) de confirmer leur avance au sommet de l’Association de l’Est, sept points devant les Saguenéens de Chicoutimi, qui recevaient le Drakkar de Baie-Comeau en soirée.

Mika Cyr a été l’étoile de la rencontre avec un doublé, ce qui lui donne maintenant 36 filets. Il n’est plus qu’à cinq buts du total de 100 en carrière dans la LHJMQ. Zachary L’Heureux (son 20e et deux aides) et Jakob Pelletier (31e) ont aussi déjoué Francesco Lapanna.

En obtenant une aide sur le but de Pelletier, Alexander Khovanov a prolongé à 17 sa série de match avec au moins un point.

Pendant ce temps, les Eagles du Cap-Breton n’avaient pas envie de s’éterniser au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst et ils sont repartis avec une victoire facile de 7 à 1 sur le Titan d’Acadie-Bathurst.

Derek Gentile (24e et 25e). Egor Sokolov (46e), Matthew Gordon (1er), Ryan Francis (24e), Shawn Boudrias (35e) et Nathan Larose (17e) ont surpris le gardien Félix-Anthony Éthier.

Noah Delemont (3e) a privé le gardien William Grimard d’un jeu blanc, en troisième période.

Les Eagles (40-19-3) ont grimpé momentanément au troisième rang de l’Association de l’Est.

Quant au Titan (12-40-12), il n’a pas gagné à ses cinq derniers duels.