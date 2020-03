LHM: le Blizzard s’illustre encore

Trois joueurs du Blizzard d’Edmundston, soit le gardien Antoine Lyonnais, le défenseur Evan White et l’ailier gauche Alexis Arsenault, ont été choisis au sein des équipes d’étoiles de la Ligue de hockey junior des Maritimes. White a été sélectionné dans l’équipe d’étoiles par excellence, alors que Lyonnais et Arsenault font partie des meilleures recrues du circuit.

White, que le Blizzard a acquis des Red Wings de Fredericton pendant la dernière période des transactions, a complété la saison avec 54 points (4-50) en 52 rencontres pour le premier rang parmi les arrières de la LHM.

Le Terre-Neuvien âgé de 20 ans, qui a déjà porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst, sera une pièce importante du Blizzard pendant les séries éliminatoires.

Lyonnais, lui, a été solide devant la cave du Blizzard avec un dossier de 21 victoires en 33 décisions, en plus de maintenir une moyenne de buts alloués de 2,90 et un taux d’arrêts de ,903.

Le portier originaire de Trois-Rivières, qui a célébré ses 19 ans le 14 février, est évidemment heureux d’avoir été choisi la meilleure recrue à sa position.

«Ça fait chaud au coeur. D’autant plus que j’ai travaillé fort pour me rendre où je suis», affirme Lyonnais, qui s’est présenté au camp d’entraînement du Blizzard comme agent libre.

«J’avais été repêché par les Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon, mais je préférais venir jouer dans les Maritimes. Ce n’est pas que le calibre de jeu soit plus fort qu’au Québec, mais le hockey est beaucoup plus sérieux», indique-t-il.

Jamais repêché dans la LHJMQ, Lyonnais a quand même trouvé le moyen de disputer un match avec les Saguenéens de Chicoutimi la saison dernière et un autre avec le Drakkar de Baie-Comeau cette année.

Quant à Arsenault, un Acadien de Saint-Charles-de-Kent qui n’est âgé que de 17 ans, il a complété sa saison avec une récolte de 35 points (18-17) en 52 duels.

«C’est plaisant d’avoir cette reconnaissance, dit-il. Ce n’est pas quelque chose que je visais, mais c’est un bel accomplissement.»

Arsenault, qui a été ignoré lors des deux derniers repêchages de la LHJMQ, voit toujours ce circuit comme une option pour la saison prochaine.

«Il y a quelques équipes qui sont intéressées à m’inviter à leur prochain camp (Acadie-Bathurst et Moncton seraient sur les rangs). Je vais avoir une grosse décision à prendre cet été parce que les collèges américains sont aussi une option», confie-t-il.

Deux Tigres honorés

Par ailleurs, deux porte-couleurs des Tigres de Campbellton ont aussi trouvé une place dans l’équipe d’étoiles des recrues. Il s’agit de l’arrière Sam McKinney et du centre Connor Richard.

McKinney, un Néo-Brunswickois de Fredericton âgé de 17 ans dont les droits dans la LHJMQ appartiennent au Titan, a amassé pas moins de 32 points (7-25) en 43 parties dans la LHM.

Pour ce qui est de Richard, lui aussi âgé de 17 ans et originaire de Quispamsis, il a terminé la campagne avec 37 points (16-21) en 47 rencontres.

À noter que deux autres espoirs du Titan ont été sélectionnés dans l’équipe des recrues, soit le défenseur Zach Biggar (7-35=42) et l’attaquant Colby MacArthur (14-30=44) des Western Capitals de Summerside. Biggar est âgé de 16 ans, alors que MacArthur en a 18.

«Nous sommes très contents de cette nouvelle, affirme le directeur général du Titan Sylvain Couturier. Biggar et McKinney ont de belles carrières junior devant eux. Biggar, nous l’avons repêché tôt parce que nous avons confiance qu’il va devenir très bon. Et McKinney, nous n’avons jamais hésité à payer un choix de troisième ronde à l’Armada pour l’obtenir. En ce qui concerne Colby, même s’il préfère conserver son éligibilité pour les collèges américains, demeure sur notre liste. Avec (Joshua) Nadeau et (Marc-André) Gaudet qui viennent d’être choisis respectivement le joueur le plus utile et le meilleur défenseur, il y a de quoi être fiers de nos jeunes.»

La première équipe d’étoiles est complétée du gardien Dominik Tmej (25-4-1, 2,25, ,927), de l’ailier gauche Brodie MacArthur (45-63=108) et de l’ailier droit Kallum Muirhead (36-66=102) des Western Capitals, du centre Matthew Barron (24-55=79) des Mariners de Yarmouth et du défenseur Ian Smallwood (19-34=53) des Lumberjacks de South Shore. C’est la troisième saison consécutive que MacArthur et Tmej sont sélectionnés au sein de la première équipe d’étoiles.

À noter que Tmej et Smallwood sont deux autres ex-joueurs du Titan. Tmej a également déjà porté les couleurs des Wildcats de Moncton.

Mentionnons par ailleurs que les séries éliminatoires de la LHM débutent ce week-end. L’Acadie Nouvelle aura l’occasion dans l’édition de jeudi matin de faire un survol de la série opposant le Blizzard aux Tigres. Le premier match de cette série aura lieu vendredi soir au Centre Jean-Daigle.