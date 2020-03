Amy Green rejoindra les Aigles Bleues

Amy Green et Mehyar Zekaroui. – Gracieuseté

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton n’étaient pas peu fières d’annoncer que l’arrière central Amy Green allait porter les couleurs de l’équipe la saison prochaine.

Âgée de seulement 17 ans, la jeune joueuse de soccer des Olympiennes de L’Odyssée dit avoir déjà hâte au camp d’entraînement.

«Jouer avec les Aigles Bleues, j’en rêve depuis que je suis assez jeune, avoue l’adolescente de Moncton. J’étais chasseuse de balle à des parties (du Bleu et Or) et je disais que je voulais jouer là un jour.»

L’entraîneur des Aigles Bleues Mehyar Zekaroui est on ne peut plus heureux de la venue de Green.

«Amy possède un grand potentiel, affirme Zekaroui. Elle a toujours été une joueuse d’impact avec son club. Ses qualités physiques et mentales, son calme et son leadership seront sûrement appréciés par l’équipe.»

«Je connais Amy depuis qu’elle a 12 ans et j’ai pu suivre son développement et sa progression au fils des ans. C’est une joueuse qui va bien représenter les valeurs des Aigles Bleues au sein de notre programme», confie l’entraîneur.

En plus des Olympiennes, l’athlète de 5 pieds 8 pouces a aussi porté les couleurs de la formation Codiac M-17 AAA l’été dernier. Elle évolue au soccer depuis l’âge de 13 ans.

«Le soccer est ma passion depuis un très jeune âge, dit-elle. J’aime bien les sports d’équipe parce que c’est comme une grosse famille. Bien sûr, il me faudra un engagement de tous les jours pour jouer à ce niveau plus élevé. Mon objectif pour ma première saison est de m’améliorer comme joueuse et comme personne.»

«Je devrai m’adapter à l’équipe et à mes nouvelles amies. Ce sont de bonnes joueuses. Sinon, j’espère aussi améliorer ma vitesse en général sur le terrain, ajoute Green, qui excelle également à passer le ballon à ses coéquipières.

Athlète accomplie, elle a aussi pratiqué au fil des ans la ringuette, le hockey, le volleyball et le frisbee ultime.