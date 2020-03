Mika Cyr avec les Aigles Bleus

Les Aigles Bleus continuent d’ajouter à leur arsenal pour la saison 2020-2021.

L’attaquant des Wildcats, Mika Cyr, de Sainte-Anne-de-Madawaska, a signé sa lettre d’intention de s’aligner avec son équipe en vue de la prochaine saison de Sport universitaire de l’Atlantique.

Avant la cessation des activités de la LHJMQ, Mika comptabilisait 37 buts et 21 passes en 64 rencontres.

«Je suis très content de pouvoir compter sur l’expérience et le leadership de Mika Cyr pour les prochaines saisons, mentionne Judes Vallée, l’entraîneur du Bleu et Or. Il est un ajout important aux Aigles Bleus et sera un joueur clé pour notre équipe.»

Il est inscrit en éducation physique au campus de Moncton.