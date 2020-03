Les Jeux 50+ aussi reportés

Le comité organisateur des Jeux de l’Acadie 50+ – Edmundston 2020 a annoncé vendredi le report des jeux prévus à Edmundston du 27 au 30 août 2020, en raison de la COVID-19.

«Sans savoir si le virus sera présent dans nos communautés en août, et le fait que la clientèle des jeux (…) ne s’inscriront peut-être pas pour les jeux en juin, juillet et août par crainte de propagation possible, on se doit comme comité organisateur de prendre position», affirme Louise Guerrette co-présidente.

«Nous voulons aussi sécuriser la population de notre région à la propagation de ce virus ainsi que tous les participantes et participants. On espère le retour à la normale le plus rapidement possible,» souligne de son côté Luc Fournier, co-président.

Le comité organisateur assure que ce n’est que partie remise. Les membres du comité organisateur sont engagés à offrir les jeux en 2021 et continuent leur travail en ce sens.