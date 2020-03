COVID-19: Il court un marathon dans sa cour!

Depuis qu’il est tout jeune, avant même d’avoir ses premiers poils au menton, Éric Girard a toujours aimé relever des défis. Ça fait partie de ce qu’il est.

Un ami n’a qu’à lui dire: «T’es pas game de courir à reculons la rue principale de Lamèque d’un bout à l’autre!», et il lui répondra immanquablement: «Je m’en vais te montrer moi si je suis pas game!»

Puis, le temps de s’enligner comme il faut, le voilà qui part afin de compléter sa mission.

Bref, vous voyez le genre.

Samedi soir, pendant une discussion à bâtons rompus sur Messenger avec Karine Litalien, une amie gaspésienne passionnée comme lui de course à pied, cette dernière lui a lancé le bizarroïde défi de courir la distance d’un marathon (42,2 km) autour de sa maison.

Qu’est-ce que vous pensez que ce bougre d’homme d’Éric Girard a rétorqué?

«Défi accepté, ma belle!»

En cette période de coronavirus, c’est en plein le genre de bravade qui allume Éric.

Déjà, il savait à l’avance qu’il allait emprunter le petit parcours qu’il a fabriqué récemment pour ses enfants, Rose et Mathias. Ce père monoparental sait également, grâce à sa montre de course, qu’un tour de la maison équivaut à 70 mètres. Ce qui veut dire que sa gageure nécessitera 603 tours.

C’est avec ce plan de match digne de Scotty Bowman qu’Éric tombera d’un sommeil profond dans les bras de Morphée, en prévision du Jour J. Dimanche matin, donc, il commence sa journée par préparer le petit déjeuner de Rose et Mathias. Ils auront droit à des céréales et des fruits. Ils ont besoin d’emmagasiner le maximum d’énergie puisqu’il est prévu qu’ils vont courir 2 km chacun.

Allez savoir pourquoi, Éric, lui, se contentera d’une banane. Faut croire qu’il court mieux avec l’estomac léger.

Tout en mangeant sa banane et en regardant ses rejetons croquer dans leurs céréales, il décide que le départ se fera aux environs de 10h.

Si les premiers tours se passent à merveille, Éric réalise assez rapidement en zieutant le ciel que le niveau de difficulté sera bientôt doublé. Si ce n’est pas triplé.

«Je n’avais pas calculé qu’avec le soleil qui frappait de plus en plus fort, la surface de neige allait vite se changer en slush. Ç’a rendu le parcours difficile et c’était dangereux pour perdre pied. Je suis justement tombé à quelques reprises et je me suis même enfoncé un bon trois pieds dans la neige une fois», raconte-t-il avec humour.

Évidemment, comme les enfants sont présents, il faut bien s’en occuper. Éric a prévu de prendre une pause chaque fois qu’il franchit 100 tours. Ça fait partie du plan de match. Arrêts qui ont d’ailleurs été immortalisés en photos et qu’on peut voir sur sa page Facebook.

«J’arrêtais de plus de temps à autre pour les distraire, pour arrêter une chicane ou encore pour leur donner à manger», dit-il.

Éric ouvre alors une parenthèse afin me faire savoir qu’il vient à peine d’emménager dans cette nouvelle demeure. Ce qui veut dire que ses voisins ne le connaissaient à peu près pas.

C’est effectivement une information importante puisqu’il est maintenant facile de s’imaginer à quoi pouvaient bien penser ces voisins en regardant de leur fenêtre un adulte en âge d’avoir une progéniture s’entêter à faire des tours et des tours de sa maison à la course. Éric est devenu rapidement une curiosité.

– Non, mais c’est qui cette énergumène?, devaient-ils se questionner.

«J’ai fini par parler à la plupart des voisins tout en gardant bien sûr ma distance pour respecter les consignes. Il y en a qui sont venus me dire que ça faisait un bon trois heures qu’ils me regardaient faire», lance-t-il en riant.

«Ils voulaient savoir pour quel genre d’événement je m’entraînais comme ça. D’autres m’ont taquiné en me disant que j’avais l’air de chercher quelque chose et que j’allais finir par m’étourdir. En tout cas, si les voisins ne me connaissaient pas, maintenant ils me connaissent», poursuit-il en éclatant de rire à nouveau.

En tout et partout, Éric Girard prendra six heures pour compléter son aventure. Six heures et trois minutes pour être plus exact. Par fierté sans doute, il tient à préciser que toutes les pauses additionnées ensemble comptent pour au moins 90 minutes de son chrono final.

«Je l’ai fait à mon rythme en y allant mollo, confie-t-il. Ma montre de course m’a également permis de découvrir qu’il y avait un dénivelé de 3 mètres à chaque tour. Ça donnait donc un dénivelé total de 1,8 km.»

À l’autre bout du fil, je me dis qu’il va sûrement me parler du vent de face maintenant. Ils sont comme ça les athlètes. Ils ont toujours quelque chose à dire contre Dame Nature. Je blague, bien sûr.

Cela dit, parce que jamais au grand jamais je n’aurais été capable de réaliser pareil exploit, je lui ai demandé s’il avait douté à un moment ou un autre d’être en mesure de compléter le défi.

«Jamais!», s’est-il exclamé.

Il faut dire qu’Éric participe à des ultramarathons pendant les saisons d’été et d’automne. Ce n’est donc pas 603 tours d’une maison – même les deux pieds dans la slush – qui était pout lui faire peur.

Le gars en a vu d’autres.

En septembre, il a même pris le 20e rang chez les hommes au Ultra-Trail Harricana de Charlevoix avec un chrono de 18h15min35s. Sur les 224 gars qui ont pris le départ, seulement 129 ont réussi à compléter la distance. Les 95 autres sont retournés chez eux sans demander leurs restes.

«Quand tu fais face à des gros défis comme ça, il faut que tu développes une résilience mentale. Quelque part, on pourrait même dire que cette résilience est une relation malsaine avec soi-même», révèle-t-il en riant.

Pour ceux et celles qui se demandent ce qu’est la résilience mentale, je vous cite Bob Chicoine des Boys, ce grand vulgarisateur du 21e siècle: «Les boys, oubliez pas, la dureté du mental! Mental toughness!»

Voilà, c’est ça la résilience.

Je veux à ce moment-là de la conversation lui offrir l’occasion de lancer le même genre de défi à une autre personne. Il ne prendra que trois ou quatre secondes avant de trouver son martyr.

«J’aimerais bien que Gaétan Chiasson, qui travaille avec toi à l’Acadie Nouvelle, relève le défi. Je crois qu’il a le courage et le niveau athlétique pour y arriver. J’ai hâte de voir s’il va accepter», termine-t-il.

La balle est maintenant dans le camp de Gaétan. Une histoire à suivre.

Petite précision en terminant. Si jamais vous voyez quelqu’un courir inlassablement autour de sa maison ou encore de reculons dans la rue principale de votre municipalité, dites-vous bien que cette personne ne fait probablement que relever un défi.

Je vous dis ça comme ça afin que vous ayez en tête d’attendre quelques heures avant de songer à appeler la police ou une ambulance.

Allez, bon courage. Nous allons nous en sortir.