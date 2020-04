Bleu et Or: l’U de M tient un gala de fin d’année virtuel

Même s’ils n’ont pas eu à se faire beaux et belles comme c’est coutume au Gala annuel des athlètes de l’Université de Moncton, ça n’a pas empêché ceux et celles qui ont été honorés, jeudi via les médias sociaux, de se réjouir de leur consécration.

C’est le cas, entre autres, de la coureuse Véronique Omalosanga et du hockeyeur Maxime St-Cyr, qui ont été respectivement honorés à titre d’Athlète féminine et Athlète masculin par excellence.

Si St-Cyr en était à un deuxième sacre consécutif, Omalosanga succède pour sa part à la hockeyeuse Kathryne Villeneuve.

Omalosanga, une ancienne étoile des Olympiennes de L’Odyssée, a connu une saison universitaire de grande qualité.

La sprinteuse de Moncton s’est entre autres hissée à quatre reprises sur l’une des marches du podium lors des Championnats d’athlétisme de Sport universitaire de l’Atlantique (SUA). Elle a ainsi mis la main sur trois médailles d’argent (300m, relais 4×200, relais 4x400m) et une autre de bronze (60m).

Omalosanga a de plus battu trois records de l’U de M au 300m et lors des deux courses de relais. L’étudiante de deuxième année en sciences de la santé a également été choisie au sein de l’équipe d’étoiles de SUA en athlétisme.

«Je suis très heureuse et honorée de cet accomplissement, affirme la jeune Acadienne. C’est une grande fierté de représenter l’Université de Moncton et ses couleurs. Je remercie mon entraîneur Steve LeBlanc et mes coéquipiers, ainsi que ceux et celles qui m’encouragent de près ou de loin.»

St-Cyr, pour sa part, a dominé le Bleu et Or au chapitre des buts (20), des passes (20) et des points (40). Le Québécois de Saint-Didace a de plus terminé au quatrième rang des meilleurs pointeurs de la ligue, en plus d’être le meilleur buteur à égalité avec Tyler Boland des Varsity Reds de UNB et Cristiano DiGiacinto des Axemen d’Acadia. Notons que l’étudiant de quatrième année en administration des affaires (comptabilité) a aussi été choisi au sein de la première équipe d’étoiles de SUA.

Une belle relève

Au chapitre des recrues par excellence, la palme est allée à la coureuse Caroline Gagnon et au hockeyeur Francis Thibeault.

Gagnon, une ancienne de L’Odyssée comme Omalosanga, s’est vu remettre trois médailles d’argent aux Championnats de SUA. La sprinteuse acadienne a brillé au 60m haies, au relais 4x200m et au relais 4x400m. Dans les trois cas, elle a établi un record de l’U de M. L’étudiant de première année en sciences de la santé a aussi pris le cinquième rang au saut en longueur à la même compétition.

«Je suis vraiment fière que ma saison se termine en beauté, a-t-elle fait savoir. Je me suis entraînée très fort cette année avec mes coéquipiers et je suis super contente que tout ce travail ait été récompensé. J’aimerais aussi souligner l’aide de mon entraîneur (Steve LeBlanc) qui nous a appuyés toute l’année.»

Thibeault, un défenseur qui avait été honoré l’an dernier à titre de défenseur de l’année dans la Ligue junior des Maritimes alors qu’il portait les couleurs des Tigres de Campbellton, a connu une excellente première campagne universitaire. En raison des nombreuses blessures subies par ses coéquipiers, l’Acadien de Val-d’Amour a dû mettre les bouchées doubles et l’étudiant de première année en administration des affaires a fort bien réussi le test. Auteur d’un but et huit passes pour neuf points, son brio lui a aussi permis de se retrouver au sein de l’équipe d’étoiles des recrues de SUA.

«C’est honneur d’être sélectionné pour ce titre, souligne l’ancien défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst et des Wildcats de Moncton. Cela dit, si je suis récompensé, c’est parce que j’ai eu beaucoup d’aide de mes coéquipiers et de mes entraîneurs qui m’ont donné confiance.»

C’est par ailleurs Judes Vallée qui a été choisi l’entraîneur par excellence de l’U de M. C’est la deuxième année consécutive que le pilote de l’équipe masculine de hockey reçoit l’honneur.

À sa troisième campagne à la barre du Bleu et Or, Vallée a mené les siens jusqu’à la demi-finale de SUA et dans la série consolation. En saison régulière, l’U de M a présenté un dossier de 13 victoires, 11 revers et six défaites en prolongation pour un total de 32 points.

«Ç’a été un travail d’équipe de A à Z avec mes entraîneurs (Ricky Jacob, Pierre-Alexandre Parenteau, Adrien Lemay et le DG Luc Michaud). En fait, il y a un peu beaucoup de chaque personne de toute l’équipe dans ce type de reconnaissance. Je suis toujours content de partager une reconnaissance de la sorte avec mon équipe de travail», mentionne l’entraîneur du Bleu et Or.

Par ailleurs, les athlètes reconnus les plus utiles à leur équipe sont Véronique Omalosanga et Emmanuel Zangio (athlétisme), Sophie Black et Jérémie Gervais (cross-country), Katherine Dubuc et Étienne Montpetit (hockey), Ariane Beauchemin et Jean-Michel Dako (soccer), de même que Joanie Arsenault (volleyball féminin). Les bourses UNI Corporation financière ont été remises à Maude Beaudin (volleyball) et Francis Thibeault.

Le Prix James Bayer a été accordé à Joëlle Léger de Dieppe en athlétisme. Ce prix offert par le SUA est remis à un ou une athlète qui s’est démarqué dans ses études, ses performances athlétiques, ses qualités de leadership et d’esprit sportif, en plus de contribuer à la communauté. Léger, qui est engagée auprès de la communauté en santé mentale, s’est méritée une bourse de 500%.

Enfin, la direction du Service de l’activité physique et sportive de l’U de M a remis le Prix Méridia à Sean Hatchard du journal Times & Transcript.