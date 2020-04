L’endurance en quarantaine

Si vous avez passé beaucoup de temps devant votre écran d’ordinateur ce week-end en surfant par exemple sur Facebook, il est fort possible que vous ayez eu vent d’un événement assez spécial surnommé le Quarantine Backyard Ultra.

Qu’est-ce que c’est que cette nouvelle bibitte?

Le Quarantine Backyard Ultra est une course virtuelle organisée par Personal Peak, un site web qui propose en ligne des conseils pour ceux et celles qui pratiquent des épreuves d’endurance.

Grosso modo, il s’agit de courir des boucles de 6,7 km en moins de 60 minutes. Par exemple, si vous complétez une boucle en 30 minutes, vous avez donc droit à une demi-heure de repos avant de recommencer une autre boucle. Aussitôt que vous n’êtes pas en mesure de compléter une boucle en deçà de 60 minutes, vous êtes éliminé.

Vous remarquerez que le présent est de mise puisque la course n’est toujours pas terminée. Il ne reste plus que l’Américain Michael Wardian et le Tchèque Radek Brunner parmi les plus de 2300 participants à tenter de mettre la main sur le grand prix, un rouleau de papier toilette en or. Ils ont déjà dépassé le cap des 54 heures, soit plus de 350 km.

Au Nouveau-Brunswick, au moins six personnes ont tenté leur chance. Il s’agit de Guy Doiron de Petit-Rocher, Carole Fournier d’Edmundston, Bruce Guitard de Charlo, Stéfanie Boucher de Fredericton, Corinne Fournier de Saint-Jean et Nick Landry de Sackville.

Je suis parvenu à m’entretenir avec les quatre premiers, mais un brin plus longtemps avec Bruce. Ce dernier est davantage réputé pour les athlètes qu’il entraîne que pour ses propres exploits sportifs. Mais n’ayez crainte, ça ne le rend pas moins intéressant. Bien au contraire.

Bruce, un bonhomme on ne peut plus terre à terre, a complété 15 boucles avant d’abandonner à 1 heure dans la nuit de samedi à dimanche. Il a donc franchi 100,5 km.

«Je pense que j’aurais pu faire probablement cinq autres tours, mais j’ai préféré m’arrêter pour éviter les blessures, dit-il. J’ai quand même été au-delà de mes attentes.»

S’il a décidé de se lancer dans cette aventure, c’est surtout pour donner un sens à tous ces mois d’entraînement investis pour le Ultra Trail Gaspésia 100 de Percé, qui a été annulé en raison de la pandémie.

«Je n’ai pas fait cette course pour prouver quoi que ce soit. De toute façon, j’ai toujours pensé que nos actions parlaient davantage que nos paroles. Je ne voulais juste pas que ma préparation pour le Gaspésia n’ait servi à rien. Mais si ç’a pu motiver des gens à bouger, tant mieux. Ça m’a d’ailleurs fait chaud au coeur tous les messages d’encouragement et de félicitations des gens», confie-t-il.

«Le maire de Shediac Roger Caissie m’a écrit pour me dire qu’il n’avait maintenant plus d’excuses pour ne pas aller courir. Même mes voisins (Lisa-Marie Thériault, son conjoint et leurs deux enfants) m’ont encouragé à partir de leur balcon à chaque boucle», confie-t-il.

Un ami, Ken Bouchard, avec qui il a discuté à quelques reprises pendant la journée, a quant à lui pris la peine de se rendre à Charlo en voiture avec sa petite famille, en fin de soirée, juste pour l’encourager.

«Ils ne sont pas sortis de leur auto, mais ils étaient là. Ils ont été incroyables», affirme-t-il.

«J’ai pour mon dire que nous avons beau être en confinement, ça ne veut pas dire que l’on doit s’arrêter de bouger. Moi j’ai besoin de courir pour mon bien-être physique et mental. La nature c’est mon médicament. Alors quand on y pense, ça ne coûte pas grand-chose pour être bien dans la vie», raconte ce papa de deux jeunes garçons, Jasper, âgé de 8 ans, et Skyler, 6 ans.

Ses deux fils lui ont justement servi d’inspiration.

«Je me vois en eux. Ils ont comme moi le goût de l’aventure. D’ailleurs, quand nous partons à l’aventure, nous avons une phrase de ralliement qui est “Jabrusky”. Ce sont les premières lettres de nos prénoms. Alors quand on termine une aventure, nous nous prenons par la main et nous crions “Jabrusky”!», lance-t-il en riant.

En terminant, il accepte de me livrer l’un de ses secrets de course. Croyez-le ou non, l’aliment qu’il privilégie lors qu’il effectue une course de longue distance est le bacon.

«Ç’a quelque chose de réconfortant le bacon, mentionne-t-il en riant. Je m’en faire cuire à l’avance et je grignote ça en courant. Et puis il faut dire que le sel et la graisse qu’on y trouve aident pour l’endurance. Le truc, c’est de ne pas en manger trop.»

Sur le tapis roulant

Sur le tapis roulantC’est sur le tapis roulant dans le sous-sol de sa maison que Guy Doiron a parcouru un peu plus de 20 boucles de 6,7 km du Quarantine Backyard Ultra, samedi et dimanche.

«J’ai fait la course en évitant d’aller dehors afin de respecter du mieux possible les recommandations concernant l’éloignement social pour la COVID-19. J’ai suivi à la lettre le message du premier ministre Trudeau qui dit: ‘‘Ça suffit, restez chez-vous’’. Courir sur un tapis roulant a cependant été pas mal plus difficile que je ne le pensais», mentionne-t-il.

«Ce n’était pas évident parce que tu ne peux pas y aller à ton rythme comme sur la route. C’est également plus dur mentalement. Tu as toujours les yeux sur l’écran à regarder les dixièmes de kilomètre passer. C’est correct pour un tour, mais après un bout tu commences à virer fou», affirme en riant l’athlète originaire de Petit-Rocher, mais qui habite dans la capitale nationale depuis plusieurs années.

«Lors des quatre dernières heures, j’ai dû composer avec de grosses crampes d’estomac et c’est la raison pourquoi j’ai décidé d’arrêter. Mon objectif était de courir pendant 24 heures et 160 km. J’ai finalement fait un peu plus de 20 heures pour un total de 136 km. Je suis néanmoins satisfait de mon résultat et j’ai pu en même temps ramasser un peu d’argent pour la Banque Alimentaire d’Ottawa», mentionne-t-il.

Au cours des dernières années, Guy Doiron a retenu l’attention en raison de ses participations au Tor des Géants de 340 km en Italie et le UTMB 170 km du Mont-Blanc en France. – RL

Plus jamais

À l’instar de Guy Doiron, Carole Fournier a elle aussi choisi de courir le Quarantine Backyard Ultra sur son tapis roulant. Celle qui s’est fait connaître en participant au Marathon des Sables en 2015 fait toutefois la promesse de plus s’embarquer dans pareille aventure entre quatre murs.C’est évidemment en riant que Carole a juré que les épreuves d’endurance se feront désormais dehors ou pas du tout. Surtout qu’il est bien connu que les athlètes d’endurance ont la mémoire courte.

N’empêche que Carole a dû déclarer forfait après 11 étapes de 6,7 km en raison d’un genou gauche en compote. Elle a donc couru 73,7 km. Ce n’est pas rien.

«J’ai apprécié le fait d’être connecté avec plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Pendant ce moment de pandémie, c’était amusant de partager ainsi notre passion de la course et des ultras marathons. C’est comme mettre un brin de normalité dans ce contexte particulier», révèle la coureuse d’Edmundston.

«Ça nous redonne des ailes tout en continuant de voir de l’avant. Il faut savoir s’adapter. Nous vivons dans une période où nous devons être créatifs. À partir de maintenant, nous devrons redéfinir comment nous souhaitons poursuivre. Cela dit, plus que tout, j’ai apprécié cette énergie de positivisme et d’enthousiasme qu’on retrouve chez les gens dans les ultras marathons. Ç’a été une grande résilience de tous», confie Carole.

«J’ai malheureusement découvert que courir sur un tapis nous oblige à une certaine cadence et une enjambée qui ne varie jamais. Ça devient donc difficile sur le corps. Il semblerait que mon genou gauche n’a pas apprécié. C’est plate parce que le reste du corps et le mental étaient super. En tout ça, la prochaine fois que je voudrai courir 11 heures d’affilée je le ferai dehors, pas sur un tapis roulant», termine-t-elle en riant.

En passant, avez-vous une petite idée de ce que faisait son conjoint pendant ce temps-là? Il prenait part à un demi-ironman virtuel pardi!

Un premier 50 km

Pour son premier ultra marathon à vie, Stéfanie Boucher a opté de faire différent des autres en participant à une épreuve virtuelle. Ça aura suffi à lui donner la piqûre et elle rêve déjà d’une prochaine course d’endurance.«Bien sûr, la prochaine fois j’espère que je pourrai courir plus loin que deux kilomètres de ma maison», dit-elle avec humour.

«J’ai finalement complété un peu plus de sept tours pour arrondir ma distance totale à 50 km», indique la jeune femme de Fredericton, dont l’idée de participer au Quarantine Backyard Ultra lui est venue à la dernière minute.

«Vendredi, j’ai envoyé un message à une amie puis lui ai demandé de s’inscrire. En fait, je lui ai dit que si elle s’inscrivait, j’allais au moins faire une boucle de 6,7 km. Il faut dire que je ne m’étais pas du tout préparée pour cette distance. Mon record jusque-là avait été de 16 km», mentionne-t-elle.

«J’avais l’intention de courir 50 km cette année, mais je pensais davantage à la fin de l’été ou au début de l’automne. J’ai particulièrement aimé les encouragements reçus. Nous avons une page Facebook pour le voisinage et ils n’ont pas arrêté de m’encourager et de me sourire quand ils me voyaient passer. Certains d’entre eux m’encourageaient de leur perron et des enfants ont même dessiné des pancartes qui disaient ‘‘Go Stef Go!’’. Je sais que c’était ma course, mais je me sentais comme si je participais à une activité de voisinage», mentionne Stéfanie Boucher.

Mentionnons par ailleurs Corinne Fournier, elle aussi de Saint-Jean, a complété sept tours comme Stéfanie.