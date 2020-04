Le Titan honore ses joueurs les plus méritants

Au cours des derniers jours, le Titan d’Acadie-Bathurst a divulgué dans les médias sociaux la liste de ses joueurs les plus méritants au cours de la dernière campagne.

C’est sans surprise que le gardien Tristan Bérubé a été le joueur le plus célébré avec trois distinctions, dont celle de Joueur le plus utile. Il a également été honoré à titre de Joueur le plus travaillant, en plus de recevoir la Coupe des étoiles.

Dans des circonstances qui étaient loin d’être faciles, le portier du Titan a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,56 et un taux d’arrêts de ,903.

Mentionnons par ailleurs que Bérubé évoluera la saison prochaine avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa.

Deux autres anciens du Titan iront le rejoindre dans la capitale nationale, soit les arrières Keenan MacIsaac et Jérôme Gravel. MacIsaac et Gravel ont respectivement disputé les dernières campagnes avec le Drakkar de Baie-Comeau et les Tigres de Victoriaville. Les Néo-Brunswickois Dominic Cormier (Moncton) et Kyle Ward (Sackville) seront également parmi ses coéquipiers.

Pour revenir au Titan, Mathieu Desgagnés a de son côté mis la main sur deux prix, soit celui de Joueur offensif et celui de Joueur étudiant.

Desgagnés, qui a complété la saison avec 27 buts et 51 points, a été particulièrement efficace lors des 18 dernières rencontres du calendrier régulier avec une récolte de 18 buts et 28 points.

Le jeune Riley Kidney a lui aussi remporté deux prix. D’abord celui de Recrue de l’année en compagnie de Cole Huckins. Et il a de plus été choisi le Joueur coup de peur par les partisans.

Le vétéran Yan Aucoin (Joueur défensif), le Letton Harijs Brants (Joueur le plus sous-estimé) et l’Acadien Alexis Dubé (Joueur le plus amélioré) ont été les autres joueurs qui ont obtenu un prix.