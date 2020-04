LHM: Félix Rioux est le joueur-étudiant de l’année

Félix Rioux a été choisi le joueur-étudiant de l’année dans la Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM). L’ailier gauche du Blizzard d’Edmundston s’est ainsi mérité une bourse de 1000$, en plus de se qualifier pour un prix national de 5000$ par l’entremise de Hockey Canada, qui sera remis au meilleur joueur-étudiant des 10 ligues membres de la Ligue de hockey junior canadienne (LHJC).

Âgé de 19 ans, le hockeyeur de Saint-Jean-de-Dieu, au Québec, vient de compléter une deuxième saison avec le Blizzard. Réputé pour son acharnement dans les coins de patinoire, Rioux a totalisé trois buts et 12 passes en 51 rencontres cette saison, tout en purgeant 120 minutes de pénalités.

«Félix s’est amélioré de façon spectaculaire cette saison en raison de son attitude positive, de son éthique de travail et de sa facilité à suivre les consignes, a mentionné l’entraîneur adjoint du Blizzard, Parker Hickey. Plus qu’un favori dans le vestiaire, Félix est également aimé en ville, en particulier par les jeunes enfants. Il est toujours content d’aider lors d’entrainements du hockey mineur, ou de faire de la lecture dans les écoles élémentaires dans le cadre de notre programme de Blizzlecture. Au cours des derniers mois, il a même commencé à faire de l’enseignement en classe comme suppléant dans les écoles élémentaires locales.»

Actuellement inscrit au programme de baccalauréat ès sciences sociales avec majeure en science politique à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), Rioux souhaite poursuivre ses études en maîtrise en relations internationales.

Denis Duval, professeur en science politique à l’UMCE, affirme que Rioux est l’un des meilleurs étudiants du programme de baccalauréat. Duval fait mention de la moyenne de 4,15 sur 4,3 de Rioux au cours de son dernier semestre comme preuve de son engagement envers la réussite universitaire, tout en s’entraînant et en jouant pour le Blizzard et en faisant du travail communautaire. Le professeur Duval décrit Rioux comme «un excellent ambassadeur de l’UMCE et du Blizzard». – AN