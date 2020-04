Soccer: trois nouvelles recrues chez le Bleu et Or

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont annoncé la signature de trois nouveaux joueurs en vue de la prochaine saison de soccer du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA).

Il s’agit de Pascal Sonier de Tétagouche-Nord, Philippe Gallant de Bathurst et Georges Musitu d’Ottawa. L’entraîneur-chef du Bleu et Or, Younes Bouida, ne tarit pas d’éloges à l’endroit des trois recrues.

«Georges Musitu devrait avoir un impact immédiat avec notre équipe, souligne Bouida. Il était populaire auprès de plusieurs équipes. Je connais bien aussi les deux jeunes de la région Chaleur. Je sais qu’ils pourront aider les Aigles Bleus dans l’avenir. Ils ont un énorme potentiel.»

Musitu, un ailier gauche naturel qui peut évoluer à toutes les positions à l’attaque, est réputé pour sa touche offensive. L’ancien membre du club de soccer d’Ottawa-Ouest a toujours marqué des buts à la tonne partout où il est passé. À 14 ans, il a été le meilleur buteur de son équipe à Ottawa avec 23 buts en seulement six rencontres. En 2018, avec 12 réussites en six duels au sein de la formation M-17 de la capitale nationale, il a été le cinquième meilleur buteur de la Ligue de l’Ontario.

«J’ai vraiment apprécié le plan que Younes Bouida m’a présenté au sujet des Aigles Bleus et je veux y contribuer, révèle l’athlète âgé de 18 ans qui s’est inscrit en administration des affaires. Je suis un fier compétiteur et je veux aider l’équipe à gagner le championnat. Je crée des occasions de marquer sur le terrain et je pousse l’équipe vers l’avant.»

Pascal Sonier et Philippe Gallant sont quant à eux des finissants de l’École secondaire Népisiguit. Ils ont aidé les Rebelles à remporter le titre provincial AAA des écoles secondaires l’automne dernier.

Gallant, âgé de 17 ans, pratique le soccer depuis déjà 12 ans. On peut l’utiliser autant à l’aile qu’à la position de milieu de terrain. En plus des Rebelles, il a également déjà au fil des ans membre de cinq équipes provinciales.

«Je préfère évoluer comme ailier offensif, indique l’athlète de 5 pieds 11 pouces et 140 livres. Mon rôle est de courir le long du terrain, de faire des passes et de marquer des buts. Je change souvent mon jeu afin de déjouer mes adversaires. Je suis fort techniquement et on dirait que le ballon colle à mon pied. Je possède aussi un bon contrôle du ballon.»

«Mon frère William joue avec les Aigles Bleus et je voulais aussi représenter l’Acadie au soccer», mentionne Gallant qui entamera des études en travail social et dont les parents sont également des diplômés de l’Université de Moncton.»

Sonier, aussi âgé de 17 ans, possède une feuille de route aussi éloquente que Gallant. L’athlète de 6 pieds 1 pouce et 186 livres, qui évolue en tant que défenseur latéral, est inscrit en génie mécanique.

«J’ai choisi l’Université de Moncton pour étudier près de chez moi, ainsi que pour le cours de génie mécanique et le programme de soccer, confie-t-il. Je pratique le soccer depuis sept ans et j’aime l’idée que c’est un sport d’équipe qui laisse la place à l’individu. Je préfère un sport avec des rôles spécifiques pour un athlète. Je suis un joueur déterminé qui se donne à 100% à chaque partie et entraînement. Je sais que le soccer universitaire est un calibre élevé de jeu et j’espère m’améliorer dans les études et le sport.»