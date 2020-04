Grande-Digue présentera aussi une course virtuelle

À défaut d’être une course officielle, le 15 km de Grande-Digue sera tout de même présenté, mais de façon virtuelle. D’ailleurs, plus de 75 personnes ont déjà confirmé leur participation et le directeur de la course Kris Dupuis s’attend à ce que le cap des 100 coureurs et marcheurs soit atteint d’ici la date limite fixée au 3 mai.

Un peu comme le propose le Demi-Marathon de l’Acadie – qui présentera justement le 3 mai sa deuxième épreuve virtuelle après celle de début avril – Grande-Digue met au défi les gens de compléter l’une des deux distances (15 km et 5 km), que ce soit sur l’asphalte, en sentier, autour de la maison, sur un tapis roulant, etc. Vous pouvez même le faire dehors en vélo ou encore dans le confort de votre foyer sur une bicyclette stationnaire.

«L’important est de faire bouger les gens, souligne Kris Dupuis. Il y a des gens qui ont déjà fait leur course. Jean-Marc Doiron, entre autres, a publié son chrono avec une photo sur Facebook. C’est d’ailleurs ainsi que nous voulons quel les gens agissent. Il n’y aura pas de gagnants cette année, ni médailles qui seront remises.»

Kris Dupuis tient à souligner que tout l’argent récolté avec les inscriptions (10$ individuellement ou 25$ pour une famille) sera remis au Vestiaire Saint-Joseph de Shediac, une banque alimentaire pour les gens dans le besoin.

«Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi dans les dernières semaines et c’est important pour nous d’apporter notre aide. La pandémie a frappé dur partout et il faut s’entraider», mentionne-t-il.

Vous pouvez vous inscrire via courriel (15kmgrnadedigue@gmail.com), par téléphone (852-0142) ou encore sur la page Facebook de l’événement.

Par ailleurs, Kris Dupuis a fait savoir que l’édition de 2020 sera présentée avec un astérisque. La 15e édition, qui devait être célébrée cette année, aura donc finalement lieu l’an prochain. Notons que pour cette année, les organisateurs avaient prévu d’honorer Joël Bourgeois et Sylvio Bourque.

«Sans Joël et Sylvio, le 15 km de Grande-Digue n’existerait pas. Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui ont contribué au succès de la course, mais Joël et Sylvio ont été les principaux acteurs», affirme Kris Dupuis.

Notons que les records du 15 km de Grande-Digue appartiennent depuis 2016 à Matthew McNeil (46min55s) et Colleen Wilson (56min24s).

Depuis plusieurs années, le 15 km de Grande-Digue est considéré par l’élite comme étant le lancement officiel de la saison de course sur route. L’événement attire annuellement de 250 à 300 participants.

Mentionnons par ailleurs qu’une autre course virtuelle est présentée en ce moment au Nouveau-Brunswick, soit le 5 km printanier de Miramichi. Les inscriptions sont toutefois terminées et les participants ont jusqu’au 25 avril pour compléter leur distance.