LHJMQ: la pause pourrait être prolongée

La Ligue de hockey junior majeur du Québec pourra-t-elle entamer la prochaine saison en septembre comme prévu? Rien n’est moins certain.

Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé il y a quelques jours que les grands rassemblements sont interdits, du moins pour l’instant, jusqu’au 31 décembre. Dans les autres provinces où on retrouve au moins une formation du circuit Courteau, ça semble moins clair.

Cela dit, la situation évolue tellement de semaine en semaine qu’il est très difficile de spéculer sur le mois de septembre.

Le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst Sylvain Couturier est justement de cet avis.

«Tout ce que je peux dire ce que notre organisation va suivre les directives de la ligue. C’est la ligue qui discute avec les gouvernements et les médecins. Là, ils ont interdit les grands rassemblements jusqu’au 31 décembre, mais ça peut changer. Faut pas paniquer avec ça», affirme Couturier.

«En attendant, c’est business as usual, révèle-t-il. Nous venions justement d’approuver le calendrier pour la prochaine saison. Si tout va bien, la saison va débuter le 10 septembre et le Titan disputera son premier match le lendemain.»

Sylvain Couturier a par ailleurs annoncé que Mario Durocher pourra compter sur deux nouveaux adjoints derrière le banc la saison prochaine. Eric Neilson a décidé de prendre une pause, alors que Raphaël-Pier Richer retourne au Québec. Adrien Lemay reste toutefois en poste comme entraîneur des gardiens. La thérapeute Mélanie Landry quitte elle aussi l’organisation.

Le Titan procédera à des annonces au cours des prochaines semaines.

En ce qui concerne le repêchage, il aura lieu en ligne les 5, 6 juin et 8 juin sur la chaîne YouTube. La soirée de vendredi sera consacrée à la première ronde, puis les rondes 2 à 14 suivront samedi. L’encan américain sera présenté pour sa part le lundi 8 juin.

On sait également que la loterie sera effectuée le 6 mai.

«Nous sommes bien avancés dans notre travail pour le repêchage, mentionne Couturier. Notre liste pour les cinq premières rondes est déjà complétée. Je dirais qu’il reste juste des petits détails et ici et là à décider. Nous allons être prêts. Ça va être un bon repêchage pour les joueurs des Maritimes. Dans notre liste, nous avons plus de 20 joueurs des Maritimes dans les cinq premières rondes.»

Comme les Foreurs de Val-d’Or et les Tigres de Victoriaville profiteront d’un choix de premier tour supplémentaire en raison du refus des choix de première ronde de l’an dernier Evan Nause et Guillaume Richard de se rapporter à leur équipe, il y aura donc 20 sélections de première ronde cette année. Le Titan a ainsi vu sa position passer du 16e au 18e échelon.

Le Titan parlera aussi deux fois en deuxième ronde et une autre fois au troisième tour.

À savoir si l’équipe est sur les rangs pour sélectionner l’attaquant Samuel Savoie des Flyers de Moncton, Couturier a ses doutes.

«Je serais très surpris, dit-il. Nous l’avons dans le top-5 sur notre liste et je ne crois vraiment pas qu’il va glisser jusqu’à nous.»

En ce qui concerne l’encan européen, le Titan devrait opter pour un gardien ou encore un attaquant. À ce sujet, Sylvain Couturier a confirmé que le défenseur Noah Delémont ne sera pas de retour avec l’équipe.

«Noah aimerait revenir dans la ligue et nous allons donc tenter de l’échanger. Il n’a pas eu le début qu’on s’attendait, mais il nous a donné du bon hockey en deuxième moitié. Il est cependant un peu tôt pour savoir s’il y a une équipe qui pourrait être intéressée», ajoute-t-il.