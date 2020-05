Jeux de l’Acadie: la cohorte de 2020 devra faire son deuil

C’est bien dommage pour les jeunes qui étaient déjà assurés d’une place à la Finale de 2020, mais la Société des Jeux de l’Acadie en est venue à la conclusion que les délégations devront recommencer tout le processus de sélection pour 2021.

Parce que certaines régions avaient déjà conclu leurs sélections de participants dans certaines disciplines, le Conseil d’administration de la SJA a longuement jonglé avec la possibilité de vieillir les groupes d’âge pour 2021. Il a finalement été décidé de conserver le statu quo à ce sujet.

Dans un communiqué envoyé aux médias, la SJA explique qu’elle a d’abord procédé à une mise en contexte complète de la situation afin de comprendre combien de sélections avaient déjà été complétées, quelle était la capacité d’accueil du comité organisateur, quel était le contexte scolaire de plusieurs disciplines, quels étaient les valeurs des Jeux et ainsi de suite. Tous les scénarios possibles ont ensuite été mis sur la table afin de s’assurer que tous les gens consultés allaient avoir la bonne information entre leurs mains avant de débuter les discussions.

Après toutes les consultations, la décision a été entérinée par le Conseil d’administration de la SJA comme quoi aucun changement de groupe d’âge n’aura lieu pour la Finale de Quispamsis et de Saint-Jean en 2021 et que tout le processus de sélection dans chaque région pour cette 41e Finale devra être recommencé.

«C’est une décision très difficile, mais on ne peut pas se permettre de vieillir les groupes d’âge pour la Finale de 2021, mentionne le vice-président au développement sportif Bruce Guitard. Le tout deviendrait un couteau à deux tranchants et les plus jeunes, à leur tour, seraient éventuellement affectés. Si on modifie les groupes d’âge, nous risquerions de perdre à plus long terme et peut-être certains ne seraient jamais actifs.»

La vice-présidente au développement culturel Emmanuelle Billaux voit pour sa part le tout comme une occasion.

«Aux Jeux, il est important d’aussi noter notre statut de développement vers plusieurs horizons. Les jeunes étant déjà qualifiés pour la Finale de 2020 étaient principalement des athlètes de soccer et de vélo de montagne. Deux disciplines où les jeunes doivent être âgés de 14 ans et moins. Les Jeux de l’Acadie comportent d’autres disciplines où ces jeunes pourront encore participer en 2021, soit l’athlétisme, le badminton, le frisbee ultime et la voix des groupes du côté culturel. Les Jeux sont loin d’être terminés pour eux et nous encourageons fortement tous les jeunes concernés à poser leur candidature pour le programme de la Relève CCNB», révèle-t-elle.

Notons par ailleurs qu’au lendemain de la pandémie, des activités seront organisées par la Société des Jeux de l’Acadie, le comité organisateur et surtout les régions dans l’objectif de souligner ces équipes qui n’auront pas la chance de participer à une Finale en juin 2020.