LHJMQ: beaucoup de mouvements avant le repêchage

Les Wildcats ont conclu à fort prix la transaction amenant à Moncton Benoît-Olivier Groulx et Jared McIsaac aux Fêtes. Les Chats sauvages ont cédé deux choix de première ronde, Elliot Desnoyers et Zachary L’Heureux, aux Mooseheads de Halifax, mercredi.

Moncton reçoit également une flopée de choix au repêchage (choix de 2e ronde no 37 et choix de 3e ronde no 41 en fin de semaine, choix de 5e ronde en 2021, choix de 2e ronde et de 3e ronde en 2022).

Desnoyers, choix de premier tour en 2018 (18e au total) âgé de 18 ans, quitte donc après deux saisons où il a cumulé 33 buts et 66 points en 122 rencontres. L’ailier gauche de 5 pi 11 po et 183 livres est originaire de Saint-Hyacinthe et il est neveu de l’ancien Wildcat et Titan Simon Laliberté.

Il est classé au 175e rang par la Centrale de recrutement de la LNH pour le repêchage de 2020.

L’Heureux, le troisième sélectionné en 2019, a été la recrue qui a accumulé le plus de points en 2019-2020 dans la saison écourtée par la COVID-19. En 53 parties, le centre de 5 pi 10 po et 196 livres âgé de 17 ans a marqué 20 fois et s’est fait complice de 33 autres.

«Oui, c’est payé cher, mais nous avons obtenu deux joueurs en Jared McIsaac et Benoît-Olivier Groulx qu’il nous fallait pour gagner. Et cela a un coût. On a de la peine de perdre deux joueurs de grande qualité sur et hors de la patinoire. Le fait que nous n’ayons pas pu jouer en séries en raison de la COVID-19 a été terrible pour nous», a expliqué le directeur général par intérim Ritchie Thibeau.

Le Titan actif

De son côté, le Titan d’Acadie Bathurst a envoyé deux joueurs sous d’autres cieux et en a accueilli deux nouveaux, mercredi.

Le DG Sylvain Couturier a d’abord échangé Olivier Coulombe aux Tigres de Victoriaville contre un choix de 3e ronde en 2022. L’ailier droit de 5 pi 11 po et 181 livres âgé de 18 ans a inscrit huit buts et 18 points en 58 rencontres en 2019-2020, après avoir été blanchi en trois parties la saison précédente. Il a été un choix de 4e tour (59e) en 2018.

Ensuite, François Anthony Éthier a pris la route de l’Armada de Blainville-Boisbriand en plus d’un choix de 3e ronde en 2021, contre un choix de 5e ronde (86e) en fin de semaine et un autre de 3e tour en 2022. Éthier, un gardien format géant de 6 pi 4 po et 187 livres âgé de 18 ans, a maintenu une moyenne de buts accordés de 5,57 en 2019-2020 et un taux d’arrêt de ,866 en 21 départs. Le Titan l’a choisi au 6e tour (96e) en 2018.

Les nouveaux venus à Bathurst sont Félix-Antoine Marcotty, un choix de 2e ronde (27e) des Saguenéens de Chicoutimi en 2016. L’ailier droit de 6 pieds et 192 livres âgé de 20 ans a connu sa meilleure saison en attaque en 2019-2020 avec 16 buts et 41 points en 62 parties. Fait à noter, il a inscrit 39 points à égalité numérique. Le prix payé a été des choix de 2e tour (33e) cette année et de 4e tour en 2021.

«C’est un gars qui joue au hockey sur 200 pieds et de la bonne manière, a indiqué Couturier. Il est très fiable défensivement et il peut nous donner de bonnes minutes à l’offensive. On avait besoin d’expérience en attaque.»

Plus tôt, Acadie-Bathurst est allé quérir Adam McCormick, des Eagles du Cap-Breton, un défenseur gaucher de 6 pieds et 185 livres qui sera joueur de 20 ans en 2020-2021. L’arrière originaire de Woodstock et choix de 3e ronde (49e) en 2016 a déjà 231 matchs derrière la cravate dans le circuit Courteau (22 buts et 99 passes). En retour, le Titan a cédé une sélection de 2e tour en 2022.

Saint-Jean

Les Sea Dogs de Saint-Jean sont allés chercher Christopher Inniss chez l’Océanic de Rimouski contre des choix de 1er et de 3e tour en 2022. Défenseur droitier de 5 pi 11 et 190 livres, l’athlète âgé de 19 ans a été une sélection de premier tour (10e) en 2017. En 169 parties, il détient 4 buts et 30 points et un différentiel de plus-60.

Saint-Jean s’est également départi de deux sélections de 2e tour en 2021 afin de mettre le grappin sur Nicolas Girouard des Voltigeurs de Drummondville. L’ailier gauche de 6 pi 2 po et 201 livres vient tout juste d’avoir 19 ans. Choix de 2e ronde (30e) en 2017, il a cumulé 23 buts et 58 points en 120 rencontres en deux saisons.

Ils ont aussi cédé le centre de 17 ans Robert Orr à Halifax et l’ailier droit de 18 ans Alexandre O’Neill à Chicoutimi contre des choix.