Repêchage de la LHJMQ: les Sea Dogs choisiront troisième

Ne vous attendez pas à ce que le Titan d’Acadie-Bathurst et les Wildcats de Moncton volent le show, vendredi soir, lors de la première ronde du repêchage virtuel 2020 de la LHJMQ. Mais rien n’est impossible dans ce bas monde…

Des trois équipes néo-brunswickoises du circuit Courteau, les Sea Dogs de Saint-Jean sont en très bonne posture, avec le troisième choix au total. Ils pourraient se laisser tenter d’aller piger dans leur cour ou presque, puisque l’attaquant Samuel Savoie, des Flyers de Moncton, devrait être encore disponible à ce moment, à moins que les Olympiques de Gatineau (première et deuxième sélections) en décident autrement.

Les Sea Dogs jetteront leur dévolu sur un autre joueur au 15e rang. Ce sera ensuite le Titan d’Acadie-Bathurst, qui s’exprimera 16e.

Les partisans pourront suivre le repêchage sur la chaîne Youtube de la LHJMQ. – Gracieuseté

Un Titan garni

«On s’attend à choisir le meilleur joueur disponible, prévoit le directeur général Sylvain Couturier. À moins qu’il y ait des changements et que mon téléphone sonne… Nous allons y aller de cette façon, peu importe la position du joueur. Nous avons une belle profondeur en défensive et beaucoup d’attaquants dans les mains. Et devant le filet, nous sommes corrects.»

Vous n’entendrez pas les Wildcats avant les rondes de samedi. En fait, Moncton ne parlera qu’au troisième tour, avec les 41e et 57e choix de l’encan des meilleurs espoirs midget, après avoir tout misé sur une coupe qui ne sera finalement pas remise cette année.

Le directeur général par intérim des Chats sauvages, Ritchie Thibeau, prévoit-il sortir un lapin de sa manche?

«Notre stratégie est de choisir le meilleur joueur disponible et nous allons essayer d’améliorer notre situation à ce repêchage. C’est notre priorité. Peut-être le ferons-nous avec un échange. Nous avons de bons jeunes joueurs qui seront de retour avec l’équipe cette saison», indique celui qui confirme discuter avec quelques-uns de ses homologues du circuit.

Pour l’instant, le Titan possède 12 sélections (16e, 36e, 53e, 77e, 86e, 100e, 111e, 146e, 149e, 185e, 203e et 221e), un de plus que les Wildcats (41e, 57e, 75e, 147e, 165e, 168e, 183e, 201e, 219e, 237e et 255e).

Quant aux Sea Dogs, ils prendront la parole à 12 reprises, dont deux fois en première ronde (3e, 15e), deux autres fois au deuxième tour (34e et 38e) et encore deux au quatrième (59e et 70e). Ils reviendront au 88e, 120e, 156e, 192e, 228e et 246e choix.

Saint-Jean a annoncé la signature de l’attaquant Cam MacDonald, jeudi. Le droitier originaire du Nouveau-Brunswick et âgé de 17 ans avait plus tôt décidé d’aller jouer à Boston College dans la NCAA. Classé 20e meilleur espoir au repêchage de 2019, son nom est finalement sorti au 51e rang. Il a évolué à Sioux Falls, dans la USHL, la saison dernière, récoltant 20 points en 44 rencontres.

La première ronde doit débuter vendredi soir, à 19h30.

Les rondes 2 à 14 seront disponibles sur le site de la ligue dès 10h, samedi.