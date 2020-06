Golf NB: annule les championnats féminins

Golf Nouveau-Brunswick a fait savoir vendredi que les Championnats provinciaux de golf féminin étaient annulés en raison de la COVID-19.

Moins de trois semaines après avoir annoncé que les championnats de golf féminin bantam (M15 ans), juvénile (M17 ans), junior (M19 ans), amateur senior (tous les âges), mi-amateur senior (25 ans et plus), senior (50 ans et plus), super senior (60 ans et plus) et platinum (70 ans et plus) auraient lieu du 5 au 7 juillet au Lakeside Golf & Country Club de Lakeville, Golf NB est donc revenu sur sa décision.

«La COVID-19 est une préoccupation importante pour les golfeuses de la province», affirme la présidente de Golf NB Judy Astle dans un communiqué.

Elle explique la décision par le faible nombre d’inscriptions et les commentaires reçus de la part de certaines vétéranes de la scène provinciale.

«Nous avons estimé qu’il était important de respecter à la fois les souhaits des joueuses et l’impact économique potentiel qu’un petit nombre d’inscriptions pourrait avoir sur le site hôte du tournoi», révèle Judy Astle.

Par ailleurs, comme il y avait 10 joueuses d’âge junior parmi les 26 inscriptions pour les huit catégories, Golf NB a décidé que le tournoi féminin sera présenté aux mêmes dates et au même endroit, soit du 5 au 7 juillet à Lakeville.

En ce qui concerne les Championnats provinciaux de golf masculin, Golf NB indique que le tournoi sera bel et bien présenté au Royal Oaks Golf Club de Moncton du 10 au 12 juillet.

Le président du tournoi Gary Melanson soutient que le maximum de 144 participants est pratiquement déjà atteint.

À noter que le tournoi regroupera les joueurs d’âge bantam (M15 ans), juvénile (M17 ans), junior (M19 ans), amateur senior (tous les âges), mi-amateur senior (25 ans et plus) et amateur maître (40 ans et plus).

Le Miramichi Golf & Country Club sera pour sa part l’hôte des Championnats provinciaux de golf masculin senior, du 20 au 22 juillet, dans les groupes 55 ans et plus et 65 ans et plus.