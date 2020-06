Greg Gilbert prend la barre des Sea Dogs

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont confirmé vendredi que Greg Gilbert était le nouvel entraîneur-chef de l’équipe. L’ancien entraîneur-chef des Flames de Calgary, qui a disputé plus de 800 matchs dans la Ligue nationale comme joueur avec les Islanders de New York, les Blackhawks de Chicago, les Rangers de New York et les Blues de Saint-Louis. Il a remporté la Coupe Stanley lors de ses deux premières campagnes dans la LNH avec les Islanders en 1982 et 1983, puis en a ajouté une troisième avec les Rangers au printemps de 1994.

Âgé de 58 ans, Gilbert possède plus de 20 ans d’expérience comme entraîneur.

«Je suis tellement content et reconnaissant de cette occasion qui m’est offerte par Trevor (Georgie) et M. (Scott) McCain, confie l’Ontarien dans un communiqué. Mon travail est de mener cette équipe là où tout le monde veut la voir aller, soit décrocher le titre de champion. Et cela, pas seulement dans la LHJMQ, mais aussi en allant chercher la coupe Memorial. Ça ne fait aucun doute que c’est une belle occasion et un beau défi que j’ai devant moi. Je suis vraiment impatient de commencer.»

Lors des quatre dernières années, Gilbert a fait une pause comme entraîneur pour devenir analyste des matchs de la LNH au réseau TSN.

«Ç’a été un très long processus, mentionne le président et directeur général Trevor Georgie. Nous avions jeté un large filet à l’eau et nous avions plusieurs candidats intéressants. Par contre, l’entraîneur idéal pour nous devait avoir une expérience d’entraîneur-chef et de joueur dans la LNH, d’entraîneur-chef dans le junior majeur, avoir gagné tant comme joueur que comme entraîneur, tout en cadrant bien avec l’équipe que nous avons en place. Greg répondait à tous nos critères.»

«Nous nous attendons à ce que notre équipe joue un hockey dur, responsable, structuré et discipliné. C’est difficile de gagner au hockey et Greg a néanmoins gagné trois coupes Stanley. Il va donc pouvoir montrer à nos jeunes quels sont les sacrifices qu’ils doivent faire pour gagner au plus haut niveau», ajoute Trevor Georgie.

Greg Gilbert succède ainsi à Jeff Cowan qui avait accepté de prendre l’intérim après le congédiement de Jeff Cowan en décembre dernier.