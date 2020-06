Les Jeux de l’Acadie lancent des activités virtuelles

Afin de s’assurer de poursuivre la tradition et aussi pour récompenser le travail qui avait été réalisé dans la dernière année, le comité de la relève CCNB des Jeux de l’Acadie a concocté une série d’activités qui auront lieu au cours des cinq prochains jours dans les municipalités de Quispamsis et de Saint-Jean, là où devait être présentée la Finale de 2020.

Le tout va débuter dès mercredi soir avec la présentation d’une capsule impliquant les maires Gary Clark (Quispamsis) et Don Darling (Saint-Jean) des deux municipalités hôtesses. Vous pourrez voir le tout via Facebook, Instagram et YouTube.

La journée de jeudi marquera par ailleurs le début des défis «médias sociaux» à compter 10h. Un gala virtuel avec Moyenne Rig de La Voix des groupes aura lieu à 20h sur Facebook, Instagram et YouTube. Les présidents de la Société des Jeux de l’Acadie et du COFJA s’adressent également aux participants.

Vendredi, on aura droit à la deuxième journée des défis «médias sociaux» (10h), de même qu’à la publication d’entrevues «La relève» avec d’anciens participants des Jeux de l’Acadie. Le tout sera présenté sur le coup de 15h sur les comptes des délégations.

Samedi, dès 10h, les participants compléteront les défis «médias sociaux», puis le tout se terminera dimanche avec l’annonce virtuelle du premier prix de l’amitié COOP IGA/COOP Tradition à 20h.

C’est sans oublier que la mascotte Acajoux pourra compter sur un compte Tik-Tok (@Acajoux123).

«L’idée est venue à la suite de plusieurs discussions au cours des dernières semaines, signale le président de la SJA, Yves Arsenault. Nous sommes surtout enchantés que la jeunesse ait elle-même pris les choses en main pour nous préparer un beau calendrier d’activités.»

Le représentant jeunesse des Jeux de l’Acadie, Tristan Morneault, est on ne peut plus fier du travail accompli par les jeunes.

«Le comité a immédiatement sauté sur le défi et des représentants des régions sont en action partout en Acadie. À la suite d’une formation, des entrevues avec des anciens des Jeux ont été complétées et plusieurs concours seront organisés par et pour la jeunesse. Grâce aussi à la collaboration du COFJA 2020 et de son étudiante d’été, nous allons être en mesure de vous offrir une touche touristique de la région qui nous attend désormais en 2021», révèle Tristan Morneault.

Enfin, le président du COFJA 2020 Michel Côté est d’avis qu’il était important pour les deux municipalités de souligner leur fierté d’accueillir la jeunesse acadienne.

«Nous attendions la date du 24 juin 2020 avec fébrilité pour pouvoir vous accueillir chez nous. Le report de notre finale d’une année permettra à nos bénévoles de revenir en force très prochainement et nous sommes très heureux que les jeunes aient pris en main l’organisation de cette finale virtuelle. Ce sont nos leaders de demain», a confié Michel Côté.