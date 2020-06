Les Canadiens ont encore une chance de repêcher Alexis Lafrenière

L’attaquant Alexis Lafrenière ne sait toujours pas ce que l’avenir lui réserve.

À l’issue du tirage au sort en vue de la séance de sélection de la LNH de 2020 tenu vendredi, une équipe qui doit participer à la ronde qualificative des séries éliminatoires a hérité du premier choix, et de la chance de mettre la main sur le plus bel espoir nord-américain.

Cette équipe proviendra du groupe de huit formations qui subiront l’élimination lors de la ronde qualificative, si le tournoi a lieu. C’est donc dire qu’un deuxième tirage au sort doit avoir lieu, et chacune des huit équipes qui seront éliminées lors de la ronde initiale aura 12,5% des chances de gagner ce deuxième tirage.

L’une de ces équipes pourrait être les Canadiens de Montréal, qui doivent affronter les Penguins de Pittsburgh lors de la ronde qualificative dans une série 3 de 5.

Les autres grands gagnants de ce tirage au sort sont les Kings de Los Angeles qui ont grimpé au deuxième échelon.

Les Sénateurs d’Ottawa, qui détenaient 25% des chances de gagner le tirage au sort grâce à leur sélection et celle des Sharks de San Jose, ont hérité des troisième et cinquième choix.

Quant aux Red Wings de Detroit, qui possédaient les meilleures probabilités de remporter le premier choix, à 18,5%, ils ont glissé au quatrième échelon, faisant d’eux les grands perdants de cette soirée.

Les Ducks d’Anaheim, les Devils du New Jersey et les Sabres de Buffalo sélectionneront aux 6e, 7e et 8e rangs

À sa troisième saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Lafrenière, un ailier gauche âgé de 18 ans, a dominé à tous les niveaux. Il a terminé au premier rang des marqueurs dans toute la Ligue canadienne avec une récolte de 112 points en seulement 52 parties, pour une moyenne de 2,15 points par match.

Lafrenière a aussi aidé le Canada à remporter le Championnat mondial de hockey junior en janvier, et a été choisi le joueur le plus utile du tournoi.

Quinton Byfield, un colosse joueur de centre âgé de 17 ans des Wolves de Sudbury, est perçu par de nombreux observateurs comme le deuxième meilleur espoir de la séance de sélection de 2020. D’autres voient plutôt le centre allemand Tim Stutzle.

Cette première phase du tirage au sort coïncidait avec ce qui aurait normalement dû être la première journée de la séance de sélection de la LNH, au Centre Bell, à Montréal.