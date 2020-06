Raptors de Toronto: la relance à compter du 1er août, contre les Lakers

Associated Press: Tony Avelar

Pour les Raptors, la relance de la saison de la NBA débutera le samedi 1er août à 20h30, face aux Lakers de Los Angeles.

Toronto affrontera aussi Miami, Orlando, Boston, Memphis, Milwaukee, Philadelphie et Denver à leurs huit matches de classement, qui vont se conclure le 14 août.

Les champions en titre vont jouer deux fois en après-midi: le lundi 3 août à 13h30, face au Heat, et le dimanche 9 août à 14h00, contre les Grizzlies.

Les horaires de diffusion à la télé canadienne seront annoncés à une date ultérieure.

Tous les matches, ainsi que les séries, se dérouleront au ESPN Wide World of Sports à Disney World, près d’Orlando.

Au moment de la mise en pause de la NBA, en raison du coronavirus, les Raptors détenaient le deuxième rang dans l’Est, forts d’une fiche de 46-18.

Les premiers matches de la relance seront présentés le 30 juillet, avec Pelicans-Jazz et Clippers-Lakers. Dès le premier soir, les partisans assoiffés de basket pourront voir en action LeBron James, Kawhi Leonard et Zion Williamson.

Il y aura souvent six ou sept matches par jour, jusqu’au 14 août. Les affrontements vont parfois débuter à 12 h 30 ou 13 h; les plus tardifs vont se mettre en branle à 21 h.

Le 31 juillet, l’affiche compte notamment Boston-Milwaukee et Houston-Dallas.

Les 22 équipes de la relance sont les 16 équipes (huit dans l’Est, huit dans l’Ouest) en ce moment en position d’accéder aux séries, et les six clubs ayant au maximum six matchs de retard, vis-à-vis de la huitième place.

L’Est enverra neuf clubs à Disney, l’Ouest 13.

Il semble que sept Canadiens y seront dont le Québécois Chris Boucher, des Raptors.

Notons aussi le Québécois Luguentz Dort, du Thunder. Il impressionne à sa première saison et a vu son contrat à deux volets devenir une entente régulière de plusieurs saisons, mercredi.

Du 1er au 14 août, le Thunder va se mesurer à l’Utah, Denver, les Lakers, Memphis, Washington, Phoenix, Miami et les Clippers.

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Jamal Murray (Nuggets), Kelly Olynyk (Heat), Cory Joseph (Kings) et Dillon Brooks (Grizzlies) sont les autres joueurs canadiens.

Les bris d’impasse habituels seront utilisés en cas d’égalité au terme des huit matches de classement. Ils serviraient à classer les équipes en vue des séries.

Quand deux clubs sont nez à nez, les quatre premiers bris d’impasse sont, dans l’ordre: le pourcentage de victoires l’un contre l’autre; une formation est-elle au sommet de sa section; le % de victoires contre la même section (si les équipes sont dans la même section); le % de victoires à l’intérieur de l’Est ou l’Ouest, selon le cas.

Dans l’Est, les neuf équipes impliquées dans la relance ont disputé entre 64 et 65 matches, avant l’interruption de la saison.

Dans l’Ouest, ça va de 63 à 67 rencontres. Une dizaine d’équipes ont joué 64, 65 ou 66 matches; Lakers et Spurs en ont disputé 63, quatre de moins que les Mavericks.

Il y aura huit matches de classement pour chacun des 22 clubs, à partir du 30 juillet.

À la fin des matches de classement, le top 7 de chaque côté se qualifiera pour les séries.

Si la huitième formation a plus de quatre matchs de priorité, elle passe automatiquement en séries, elle aussi.

Si la huitième équipe a moins de quatre matchs d’avance sur la suivante, ces formations vont lutter pour la dernière place disponible. L’équipe A devrait gagner une fois; l’équipe B devrait signer deux gains en deux occasions.

Les séries se dérouleront en formule habituelle : quatre rondes et quatre de sept à chaque tour.

La finale de la NBA se terminera au plus tard le 13 octobre.