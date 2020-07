Titan: un des meilleurs gardiens junior au monde

Sylvain Couturier croit avoir mis la main sur l’un des meilleurs gardiens junior au monde en Jan Bednar, que le Titan d’Acadie-Bathurst a sélectionné au deuxième rang de l’encan international de la Ligue canadienne de hockey, mardi.

Le portier de 6 pieds 4 pouces et 196 livres, qui a évolué au cours des deux dernières années dans l’Extraliga, le meilleur circuit professionnel de la République tchèque, est aussi le deuxième meilleur espoir à sa position en Europe en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Cela dit, Couturier a tenu à préciser que la venue de Bednar à Bathurst n’est pas encore chose faite.

«Selon moi, il vient à Bathurst, affirme le DG du Titan. Cependant, les Européens, c’est un peu comme les Américains, je préfère attendre de le voir ici avant de dire que c’est garanti qu’il va jouer pour nous.»

«Bednar est actuellement en vacances avec ses parents et nous n’avons pas pu lui parler. Son agent (Greg Landry, de la firme Newport Sports Management) est en train de nous préparer une téléconférence au cours des prochains jours. Disons que pour l’instant, nous estimons à 90% nos chances de le convaincre de venir ici», confie Couturier.

Invité à nous parler des qualités de Bednar, Couturier estime qu’il a tout ce qu’il faut pour être l’un des meilleurs gardiens de la LHJMQ.

«C’est un grand et gros gardien qui est très athlétique. C’est aussi un gars qui compétitionne devant son filet. Il est très agressif. Nous sommes contents de l’avoir dans notre groupe. Nous le voyons comme un gros morceau de notre casse-tête», indique Couturier.

Cela dit, il est plus que probable que Couturier procédera à une transaction afin d’aller chercher un gardien d’expérience pour entamer la saison.

«Notre plan est de débuter la saison avec trois gardiens, mentionne-t-il. Comme Bednar sera repêché très tôt à l’encan de LNH, nous nous attendons de le perdre pour au moins deux semaines pour le camp d’entraînement de l’équipe qui va le choisir. Et puis nous allons aussi probablement le perdre au moins un mois en vue du Mondial junior. C’est pourquoi nous voulons nous protéger en allant chercher un gardien avec un peu d’expérience.»

Bednar a disputé 23 rencontres avec le HC Energie de Karlovy Vary au cours des deux dernières saisons, étant même choisi la recrue de l’année en 2018-2019.

À noter que plusieurs anciens joueurs de la LNH évoluent dans l’Extraliga, dont Jaromir Jagr, Tomas Plekanec, Ladislav Smid, Wojtek Wolski, Milan Jurcina, Martin Erat et Peter Mueller. On y retrouve aussi plusieurs anciens du Titan, à commencer par Patrik Zdrahal, Jérémie Blain, Samson Mahbod, Michel Ivan et Adam Zboril.

Par ailleurs, les rumeurs vont bon train au sujet des joueurs qui deviendront des prêts de camp ou encore échangés une fois que la prochaine période des transactions prendra son envol.

Si nous savons déjà que Jérémie Jacob sera prêté à l’Océanic de Rimouski, tout indique que Cole Stewart et Nicolas Kingsbury-Fournier poursuivront leur carrière au sein d’une formation québécoise. Le défenseur Zachary Riel en est un autre qui subirait le même sort. Sylvain Couturier n’a pas voulu commenter.

Toutefois, Couturier a fait savoir que seulement deux joueurs invités ont été confirmés jusqu’ici et il serait étonnant que d’autres noms soient ajoutés à la liste. Il s’agit du défenseur ontarien Nolan Mozer et du gardien québécois Emerik Barbeau.

Enfin, même si les deux joueurs ont amplement le temps de changer d’idée d’ici là, tout indique que l’attaquant Logan Nickerson et le gardien Charlie Zolin sont décidés à faire carrière dans la LHJMQ.

«De ce que nous savons, ils viennent au camp pour rester, signale Couturier. Nickerson, c’est évident selon nous qu’il est de calibre pour jouer dans la LHJMQ. Nous l’adorons. C’est vraiment un excellent joueur de hockey. Quant à Zolin, il a beaucoup de potentiel.

Nickerson a été sélectionné en 11e ronde (183e) en juin 2019, alors que Zolin a été le tout premier joueur repêché lors de l’encan américain au début du mois.