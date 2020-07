Un autre Barbashev chez les Wildcats

Ritchie Thibeau avait récemment révélé dans nos pages qu’il n’hésiterait pas un instant à sélectionner un joueur de 19 ans lors de l’encan international. C’est exactement ce que le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton a fait en repêchant en deuxième ronde le gardien slovène Val Usnik, mardi.

Et au premier tour, Thibeau s’est tourné vers un nom de famille bien connu par les partisans de l’équipe en choisissant l’attaquant russe de 16 ans (il aura 17 ans le 18 décembre) Maxim Barbashev. Ce dernier est le jeune frère de l’ancien joueur étoile des Chats Sauvages Ivan Barbashev.

«Nous sommes très heureux de la façon dont les choses sont allées, a mentionné Thibeau dans un communiqué. Nous avons choisi deux joueurs qui vont faire en sorte que notre équipe sera meilleure à court terme et aussi sur le long terme.»

«Barbashev est un attaquant de puissance avec des habiletés qui vont aller en s’améliorant au fil des prochaines saisons. Nous aimons beaucoup son niveau de compétition et ses habiletés. C’est un gars qui veut devenir un joueur de hockey et je crois que Moncton est un endroit formidable pour lui», a ajouté Thibeau.

L’entraîneur-chef Daniel Lacroix avait lui aussi de bons mots à dire au sujet du jeune joueur de centre de 6 pieds et 172 livres.

«Des matchs que j’ai pu voir, j’ai aimé son niveau de compétition et ses habiletés. Il est jeune, affamé et déterminé à devenir un joueur de hockey. Il semble vraiment déterminé à y arriver», a déclaré Lacroix.

En ce qui concerne Usnik, un portier de 6 pieds 1 pouce et 190 livres, Ritchie Thibeau ne cache pas croire beaucoup en lui.

«C’est un gardien reconnu au niveau international, dit-il. C’est un gars qui va s’ajouter à notre groupe et nous permette de compter sur de solides gardiens.»

«C’est un gardien qui joue avec confiance, qui bouge bien et qui est fort», signale le recruteur des gardiens de l’équipe, Brandon Thibeau.

Les Wildcats ont de plus confirmé avoir invité neuf joueurs à leur camp d’entraînement, dont le défenseur ontarien Connor Olson. Les huit autres sont des avants, soit le Néo-Brunswickois Tristan Sanchez, l’Américain Seamus Campbell, le Québécois Xavier Charbonneau, les Néo-Écossais Dave Matthews et Will Chisholm, de même que les Ontariens Samuel Vachon, Vincent Labelle et Carter Vollett.