Greg Leland confirmé chez le Titan

La nouvelle circulait depuis plus d’un mois, mais c’est devenu officiel seulement vendredi. Greg Leland, qui a occupé les doubles fonctions de directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton au cours des quatre dernières saisons dans la Ligue junior des Maritimes, est de retour dans la LHJMQ pour devenir le nouvel adjoint de Mario Durocher derrière le banc du Titan d’Acadie-Bathurst.

Alors que Dennis Martindale, embauché le mois dernier, s’occupera des attaquants avec Durocher, Leland lui héritera des défenseurs.

Ça adonne bien, la défensive Leland connaît ça comme le fond de sa poche. On a qu’à regarder le solide travail effectué avec les Tigres au cours des dernières années. Il a d’ailleurs mené les Tigres à la grande finale au printemps de 2019 et la MHL l’a nommé entraîneur de l’année pour ça.

C’est sans oublier son passage de huit saisons avec les Sea Dogs de Saint-Jean (2007 à 2015), où il a d’ailleurs pu savourer la conquête de la coupe Memorial au printemps de 2011.

Une chose est sûre, elles ne sont pas nombreuses les équipes de hockey junior qui peuvent compter sur un trio d’entraîneurs totalisant près de 70 années d’expérience derrière le banc comme le Titan.

«Greg apporte un bagage de grande qualité. C’est non seulement un expert de la défensive, mais il apporte aussi de la crédibilité à l’équipe. Il a fait tout un travail à Campbellton en relançant cette franchise qui n’allait nulle part. Il a aussi gagné la coupe Memorial avec les Sea Dogs, en plus d’avoir fait partie de différents programmes de Hockey Canada», affirme le directeur général Sylvain Couturier.

Dans un communiqué publié vendredi, Leland s’est dit heureux d’être de retour dans la LHJMQ.

«Quand Sylvain m’a approché, je n’ai pas beaucoup hésité, a révélé Leland. J’ai extrêmement de respect envers Mario et Sylvain. L’organisation du Titan est bien dirigée et je sais que je vais apprécier mon expérience à Bathurst. Ce sera un défi de tout instant et je suis prêt à le relever dès maintenant.»

Pour sa part, Mario Durocher est convaincu que l’arrivée de Greg Leland va grandement aider la défensive du Titan.

«Il va faire profiter de son expérience à nos jeunes défenseurs comme Cole Larkin, Harijs Brants, Zach Biggar, Sam McKinney et Marc-André Gaudet, entre autres. Greg a de la maturité et c’est également un excellent éducateur. Il a toutes les qualités. C’est une grande acquisition pour nous, particulièrement en raison de où nous sommes rendus dans le processus de reconstruction», soutient Durocher, qui croit également que Martindale sera une belle addition à l’équipe.

Camp d’entraînement prometteur

Par ailleurs, Mario Durocher a bien voulu nous parler du prochain camp d’entraînement qui s’annonce fort relevé.

«Nous allons avoir des décisions difficiles à prendre à toutes les positions, dit-il. Nous avons mangé notre pain noir au cours des dernières années, mais nous nous alignons maintenant pour une belle saison. L’objectif pour la prochaine saison est d’assurer notre place le plus rapidement possible dans les séries éliminatoires et peut-être même forcer la main à la direction d’améliorer le club à Noël.»

«Nous avons quelques gars qui devraient avoir une belle éclosion cette année. Je pense à Logan Chisholm par exemple. Logan apporte plein de choses sur la glace, mais je crois qu’il peut en donner beaucoup plus. Et c’est ce dont j’attends de lui cette saison. En défensive, Cole Larkin et Harijs Brants sont prêts à nous en donner plus eux aussi. Les arrivées des vétérans Félix-Antoine Marcotty et Adam McCormick vont également grandement aider. Et j’ai très hâte de voir notre nouveau gardien Jan Bednar», mentionne Durocher.

Le pilote refuse toutefois de s’avancer sur le nombre de joueurs de 16 ans il entend garder pour la prochaine campagne. Pour l’instant, seul le premier choix Lane Hinkley semble garanti d’une place, bien qu’il serait fort étonnant que l’attaquant Dylan Andrews soit retourné à son club midget.

«Il y a toujours des surprises dans un camp d’entraînement et je suis quelqu’un qui est ouvert d’esprit. Je ne connais aucune des recrues et c’est à ces jeunes de me montrer ce qu’ils peuvent faire. J’espère que les vétérans ne feront pas l’erreur de croire que ce sera facile de se tailler une place. Ils ont intérêt à arriver au camp en forme», ajoute Mario Durocher.

Mitchell et McCarthy succèdent à Leland à Campbellton

Les Tigres de Campbellton n’auront pas mis de temps à remplacer leur directeur général et entraîneur-chef Greg Leland. Pendant que le Titan annonçait son embauche à Bathurst, les Tigres ont fait savoir que Kevin Mitchell et Sandy McCarthy, qui étaient déjà dans leur cour, avaient hérité respectivement des postes de directeur général et d’entraîneur-chef de l’équipe.

McCarthy, qui s’est joint aux Tigres pendant la dernière campagne à titre d’adjoint, a déjà dirigé les Rapids de Grand-Sault et les Slammers de Woodstock dans la Ligue junior des Maritimes.

À noter que McCarthy a évolué pendant 11 saisons dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames de Calgary, le Lightning de Tampa Bay, les Flyers de Philadelphie, les Hurricanes de la Caroline, les Rangers de New York et les Bruins de Boston. Il a joué son hockey junior dans l’organisation du Titan, à l’époque où celle-ci évoluait à Laval.

Pour Mitchell, il s’agit d’une belle promotion puisqu’il cumulait les fonctions de directeur général adjoint et recruteur-chef des Tigres depuis trois saisons. Il connaît donc tous les joueurs de l’organisation.

Mitchell a aussi été recruteur pendant 14 ans pour les Wildcats de Moncton (1998-2012), trois ans pour le Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ (2013-2016), deux ans pour le programme masculin des moins de 17 ans de Hockey Canada (2014-2016) et cinq ans pour les Lumberjacks de South Shore (2011-2016). Il a de plus dirigé le programme masculin des moins de 17 ans d’Équipe Atlantique, l’équipe masculine de la Nouvelle-Écosse aux Jeux d’hiver du Canada, les Lions de Halifax au niveau junior A, ainsi que les équipes midget AAA et bantam AAA de Halifax.

Greg Leland a par ailleurs tenu à remercier l’organisation des Tigres pour les quatre belles saisons passées à Campbellton.

«Ç’a été un honneur de travailler avec des propriétaires comme Pierre Girard et Mark Catroppa. Ce sont deux hommes qui ont compris qu’un club de hockey c’est bien plus que des résultats et des championnats. Je suis également reconnaissant du leadership solide du président de l’équipe Michel O’Toole, qui fait partie d’un comité exécutif dévoué avec des bénévoles assidus», a déclaré Leland dans un communiqué remis aux médias.

«Je suis aussi très content pour Kevin Mitchell qui a été l’architecte de tous nos repêchages. Kevin a donné de l’ampleur à organisation. Sandy et son personnel continueront par ailleurs de perfectionner les joueurs et de créer un environnement d’apprentissage positif afin de faire de Campbellton un endroit plaisant où jouer. Les Tigres sont une organisation qui s’occupe bien de ses joueurs et cela de différentes façons. Je suis fier d’en avoir fait partie et j’ai hâte de voir l’organisation grandir. Je serai désormais un partisan engagé», a ajouté Leland.