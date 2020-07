Golf NB: Letourneau prend les devants

Troy Letourneau a disputé une première ronde sans faute pour prendre les devants par un coup au Championnat provincial masculin de golf amateur, vendredi, au magnifique Royal Oaks de Moncton.

Le golfeur de Saint-Jean a ramené une excellente carte de 66, six coups sous la normale, grâce à un aigle au 10e trou, quatre oiselets aux 3e, 9e, 11e et 17e trous, ainsi que 13 normales.

Il devance par un seul coup Alex Palmer (-5, 67), du club The Riverside de Saint-Jean, qui a complété sa première journée de travail avec un aigle au 7e trou, six oiselets (1er, 2e, 10e, 13e, 14e, 17e) et huit normales. Le champion de 2018 a toutefois trébuché à trois reprises avec des bogueys aux 5e, 6e et 15e trous.

En troisième place, à -3, on retrouve à égalité deux Acadiens du Fox Creek de Dieppe, Justin Richard (69) et Rémi Comeau (69).

Richard, occupait même la tête du classement après avoir réussi un aigle au 13e trou, lui qui avait également enregistré des oiselets lors des quatre premiers trous.

«J’ai eu quelques mauvais élans en fin de ronde, mais sinon je considère que j’ai un très bon début. C’est encourageant parce que je n’ai joué qu’un seul tournoi en deux ans et c’était un petit tournoi de fin de semaine», affirme Richard, champion provincial en 2013.

«Je me sens bien, dit-il. Il y a plusieurs bons joueurs, mais je crois avoir mes chances de gagner. C’est plaisant de retrouver la compétition. Nous sommes chanceux que le golf soit l’un des sports qui a pu reprendre l’action. Tous les gars en profitent.»

Comeau, pour sa part, s’est payé une ronde parsemée de sept oiselets (3e, 5e, 8e, 9e, 10e 13e, 18e) et huit normales. À l’instar d’Alex Palmer, il a toutefois manqué de constance avec un double boguey au 6e trou et des bogueys aux 14e et 17e trous.

Cinq golfeurs partagent le cinquième échelon à -2 (70), dont le champion en titre Michel Landry de Fredericton, également vainqueur en 2016. François Hébert (Memramcook), le vainqueur de 2010 et de 2017 Darren Roach (Saint-Jean), Stuart Earle (Grand Bay-Westfield) et Daniel Kirby (Fredericton) sont les quatre autres.

Dans la division junior (M19), Daniel Kirby de Fredericton a pris les devants avec une ronde de 70, deux coups sous la normale.

Il a ainsi pris une avance de deux coups devant l’Acadien Patrick Cormier (Dieppe) qui a joué la normale à 72.

Les Acadiens Pierre-Luc Arsenault (Saint-Ignace) et Félix Boucher (Dieppe) suivent à +3 (75), puis Jack Bailey (Grand Bay-Westfield) et Olivier Aucoin (Indian Mountain) complètent le top-6 à +4 (76).

À noter que Jack Bailey domine la division juvénile (M17), un coup devant l’Acadien Julien Babineau (Dieppe), auteur d’une ronde de 77 (+5).

Enfin, dans la division bantam (M15), Morgan Costain (Grand Bay-Westfield) mène après une journée avec un total de 80 coups (+8). Les Acadiens Miguel Babineau (Dieppe) et Jacob LeBlanc (Dieppe) suivent à 85 (+13).

À noter que le tournoi se dispute sur trois jours au lieu des quatre journées habituelles.