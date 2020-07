Sean Couturier le plus utile chez les Flyers

Sean Couturier a été choisi le joueur le plus utile des Flyers de Philadelphie, vendredi. Le hockeyeur de Bathurst met donc la main sur le trophée Bobby-Clarke pour une deuxième saison consécutive.

Couturier, qui vient de compléter sa neuvième campagne dans la LNH, a totalisé 59 points (22-37) en 69 rencontres dans une saison écourtée par la pandémie de la COVID-19.

«Il y a eu plusieurs excellents joueurs qui ont remporté ce trophée au fil des années dans l’histoire des Flyers. C’est un grand honneur de recevoir ce prix, a révélé Couturier dans un communiqué. Sans mes coéquipiers ce serait toutefois très difficile d’accepter un tel prix. Ils ont été une grande partie de mes succès pendant la dernière saison et je crois que l’expérience de notre alignement et nos jeunes joueurs qui gagnent en maturité expliquent aussi le succès de notre équipe.»

Couturier devient du même coup le 10e joueur des Flyers à remporter le trophée Bobby-Clarke dans l’histoire de l’organisation. Claude Giroux est le grand meneur avec cinq trophées. Eric Lindros (4), Ron Hextall (3) et Mark Recchi (3) suivent dans l’ordre. Outre Couturier, John LeClair, Roman Cechmanek, Simon Gagné, Mike Richards et Jakub Voracek l’ont également emporté à deux reprises.

Depuis son arrivée à Philadelphie, Couturier a aussi remporté deux fois le trophée Gene-Hart, remis au membre de l’équipe qui joue avec le plus de coeur à l’ouvrage (2017-2018, 2018-2019), une fois le trophée Yanick-Dupré remis au joueur démontrant un comportement exemplaire sur la glace et hors glace (2017-2018) et une fois le trophée Pelle-Lindbergh remis au joueur le plus amélioré (2017-2018).