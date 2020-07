Golf: Gary Melanson s’impose au championnat senior

Le Championnat provincial de golf masculin senior (55 ans et plus) a donné lieu à une fin de tournoi endiablée, mercredi, au club de Miramichi. Avec trois golfeurs à égalité en tête alors qu’il restait encore quatre trous à disputer, c’est finalement le vétéran Gary Melanson, du club Covered Bridge de Hartland, qui s’est imposé en 216 coups (75-71-70), trois coups au-dessus de la normale.

Melanson a terminé sa dernière journée de travail avec une ronde de -1 (70) grâce à trois oiselets (9e, 10e, 18e) et 14 normales. Il a toutefois obtenu un double boguey au 11e trou.

Melanson a toutefois su profiter de l’effondrement de Darren Ritchie, de Hampton, et Dan Coulombe, de Fredericton, dans le dernier sprint.

Melanson, Ritchie et Coulombe totalisaient tous les trois 202 coups après 14 trous.

Ritchie (71-72-78-221, +8) a été le premier à trébucher au 15e trou avec un boguey pendant que les deux autres y allaient d’une normale. Ritchie s’est également contenté d’un boguey lors des trois trous suivants.

Au 16e, Coulombe (76-73-70-219, +6) a lui aussi terminé avec un boguey pendant que Melanson creusait son avance avec une autre normale.

Puis, au 17e, sur une normale 3, Coulombe a conservé un mince espoir de l’emporter en y allant comme Melanson d’une normale.

Enfin, sur le 18e, Melanson n’a laissé aucun doute sur sa supériorité en calant un oiselet pendant que Coulombe et Ritchie terminaient avec un autre boguey.

Bob Brown (71-77-75-223, +10) et Sonny Phillips (70-79-78-227, +14), tous deux de Fredericton, complètent le top-5.

Comme Gary Melanson est âgé de plus de 65 ans, c’est également lui qui s’est imposé dans la division super senior (65 ans et plus).

Il a devancé dans l’ordre Sonny Phillips et Jean LeBlanc (77-84-75-236, +23), du club Fox Creek de Dieppe.