Athlétisme: Merveille Sambili et Max Mazerolle représenteront le Bleu et Or

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont annoncé lundi la venue de deux nouvelles recrues acadiennes au sein de l’équipe d’athlétisme du Bleu et Or.

Merveille Sambli de Moncton et Max Mazerolle de Cocagne ont signé leur lettre d’entente U Sports.

Merveille, un spécialiste du sprint, vient de terminer son secondaire à l’école l’Odyssée. «Je pratique ce sport depuis bien des années et je tenais à devenir un Aigle Bleu. Je vais étudier en design intérieur. J’aime les arts et le mélange des deux est très intéressant. Je fais la compétition des courtes distances, 100 m et 200 m, qui sont mieux pour moi.»

Pour sa part, Max Mazerolle est un diplômé de l’école Mgr-Marcel-François-Richard, à Saint-Louis-de-Kent. «J’ai décidé d’étudier en kinésiologie et de poursuivre les compétitions en athlétisme. On m’a approché et j’ai décidé de demeurer près de chez-moi et de ma famille pour ma première année universitaire. J’ai débuté dans les épreuves combinées la dernière année et j’aime vraiment cela. Je vise à me qualifier pour les Jeux du Canada (Niagara Falls) et ceux de la Francophonie canadienne (Victoria) l’an prochain.»

«Je suis heureux de pouvoir compter sur ces deux athlètes et d’autres qui suivront, déclare Steve LeBlanc. J’ai eu la chance d’être l’entraîneur de Merveille pour quelques années. Les deux athlètes ont du potentiel au niveau universitaire.»