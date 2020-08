Chrystopher Collin jouera pour l’université de Bowling Green

Chrystopher Collin, qui a terminé au troisième rang des meilleurs buteurs de la Ligue junior des Maritimes la saison dernière, s’est entendu avec la prestigieuse université de Bowling Green.

L’attaquant du Blizzard d’Edmundston se joint ainsi à une université qui a vu grandir des joueurs de la trempe de Rob Blake, Mike Liut et plusieurs autres joueurs de la Ligue nationale.

En 48 matchs la saison dernière, Collin a inscrit 39 buts et amassé 34 mentions d’aide pour un total de 73 points.

«Je suis inscrit au programme d’administration des sports, a fait savoir Collin dans un communiqué de l’équipe. Mes attentes sont que tout aille bien pour la première année, malgré la pandémie. Je viens de vivre une année mémorable à Edmundston. Ç’a été l’une de mes plus belles années de hockey. Le nombre de partisans aux parties était très impressionnant.»

Les Falcons de Bowling Green évoluent dans la Western Collegiate Hockey Association (WCHA). En 2019-2020, les Falcons ont terminé au quatrième rang de ce circuit à 10 équipes avec un dossier de 21 victoires, 13e défaites et quatre verdicts nuls.

«Chrystopher est un joueur comme on n’en voit pas souvent et dont le jeu comprend un niveau d’habileté et de compétition très élevé. De plus, il n’hésite pas à provoquer l’adversaire. Je crois que Bowling Green vient de mettre la main sur un excellent joueur. Nous sommes fiers de lui et lui souhaitons le meilleur succès possible au hockey et dans ses études», a mentionné l’entraîneur-chef du Blizzard, Emery Olausson.