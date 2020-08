La Classique Hub City accueillera bientôt des athlètes à l’U de M

Lentement mais sûrement, les sports d’été reprennent vie au Nouveau-Brunswick. C’est le cas de l’athlétisme avec la présentation ce week-end de la 11e Classique annuelle de Hub City au stade Croix-Bleue Medavie de l’Université de Moncton.

Il s’agira d’une première compétition d’athlétisme en Atlantique depuis les Championnats provinciaux en salle de la Nouvelle-Écosse qui ont eu lieu à Halifax le 29 février.

À noter que les spectateurs n’auront pas accès aux gradins et devront plutôt s’assurer d’apporter leur propre chaise.

Une vingtaine d’athlètes ont déjà confirmé leur présence dans l’une des cinq épreuves à l’affiche: 100m, 200m, 300m, 400m et 800m. Les premières épreuves seront présentées à compter de 18h.

Les athlètes peuvent s’inscrire en ligne (trackiereg.ca) dans les groupes d’âge suivant: M14 (2007-2008), M16 (2005-2006), M18 (2003-2004), M20 (2001-2002), senior (1986 à 2000) et maître (35 ans et plus). La date limite pour s’inscrire est le jeudi 6 août avant minuit.